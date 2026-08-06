06.08.26 07:44 Uhr

hat im vierten Quartal einen Gewinnanstieg um mehr als das Elffache verzeichnet. Gestützt wurde dies durch die anhaltend starke Nachfrage nach seiner Speichertechnologie. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 3,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 282 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 8,21 Dollar je Aktie, nach 67 Cent je Aktie. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der bereinigte Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen bei 3,56 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 3,31 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 44 Prozent auf 3,75 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 3,7 Milliarden Dollar. Für das laufende erste Quartal prognostiziert das Unternehmen einen bereinigten Gewinn zwischen 3,85 und 4,15 Dollar je Aktie bei einem Umsatz zwischen 4 und 4,2 Milliarden Dollar. Analysten rechnen mit einem bereinigten Gewinn von 3,84 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 4,06 Milliarden Dollar.

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August 06, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)