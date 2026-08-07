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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

muss für den Schutz von Kindern und Jugendlichen tief in die Tasche greifen. Ein Gericht in New Mexiko hat den Konzern zu einer Zahlung von 942 Millionen US-Dollar verurteilt und angewiesen, die Zeit, die Minderjährige in dem Staat bei den Apps des Unternehmens verbringen können, zu begrenzen. Damit steigen die Kosten des wegweisenden Urteils zur Kindersicherheit gegen die Facebook- und Instagram-Muttergesellschaft deutlich.

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planen gemeinsam den Bau einer Halbleiterfabrik in Texas. Das Ziel ist es, eine Rechenleistung von 1 Terawatt pro Jahr zu produzieren.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)