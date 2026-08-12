12.08.26 07:48 Uhr

erwägt vor dem Hintergrund des Prozesses um die Übernahme von Warner Bros. Discovery einen Wegzug aus Hollywood. "Letztendlich geht man dorthin, wo man willkommen ist", sagte Chief Legal Officer Makan Delrahim auf einer von Politico gesponserten Konferenz. Paramount könnte Kalifornien bereits ab Oktober verlassen, wenn das Unternehmen keine Fortschritte bei der Beilegung der Kartellklage erzielt, die Kalifornien und elf weitere Bundesstaaten eingereicht haben, um die Übernahme von Warner Bros. Discovery zu blockieren.

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hat im vierten Geschäftsquartal einen stark gestiegenen Gewinn und einen fast verdoppelten Umsatz gemeldet. Das Unternehmen teilte mit, dass sich sein Kunden- und Produktmix in besseren Margen niederschlage. Super Micro prognostiziert für das Geschäftsjahr 2027 einen Nettoumsatz zwischen 65 und 72 Milliarden Dollar. Analysten erwarten derzeit 52,99 Milliarden Dollar.

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August 12, 2026 01:49 ET (05:49 GMT)