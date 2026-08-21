DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,3%MSCI World 4.947 -0,6%Top 10 Crypto 9,81 +3,4%Nas 26.067 -1,0%Bitcoin 64.423 +3,0%Euro 1,1695 +0,1%Öl 93,3 -0,6%Gold 4.554 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

erhöht die Ausschüttung zum Jahresende und hat eine Sonderdividende angekündigt. Grund dafür ist ein sprunghafter Anstieg des Jahresgewinns aufgrund von Rekordgoldpreisen sowie der Erhalt einer Prämie aus einer gescheiterten Übernahme.

Werbung

ROSS STORES

hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und prognostziziert nun für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 8,61 bis 8,77 Dollar, nach zuvor 7,50 bis 7,74. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen 1,75 bis 1,83 Dollar bei einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent. Analysten kalkulierten zuletzt mit 1,75 Dollar bzw. 3,1 Prozent. Der Gewinn im zweiten Quartal belief sich auf 851,3 (Vorjahr: 508) Millionen Dollar oder 2,66 Dollar je Aktie. Analysten hatten 1,95 Dollar erwartet. Der Gewinn wurde durch Zollrückerstattungen um 60 Cent je Aktie erhöht. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 6,16 Milliarden Dollar.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.