21.08.26 07:56 Uhr

erhöht die Ausschüttung zum Jahresende und hat eine Sonderdividende angekündigt. Grund dafür ist ein sprunghafter Anstieg des Jahresgewinns aufgrund von Rekordgoldpreisen sowie der Erhalt einer Prämie aus einer gescheiterten Übernahme.

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hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und prognostziziert nun für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 8,61 bis 8,77 Dollar, nach zuvor 7,50 bis 7,74. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen 1,75 bis 1,83 Dollar bei einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent. Analysten kalkulierten zuletzt mit 1,75 Dollar bzw. 3,1 Prozent. Der Gewinn im zweiten Quartal belief sich auf 851,3 (Vorjahr: 508) Millionen Dollar oder 2,66 Dollar je Aktie. Analysten hatten 1,95 Dollar erwartet. Der Gewinn wurde durch Zollrückerstattungen um 60 Cent je Aktie erhöht. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 6,16 Milliarden Dollar.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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August 21, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)