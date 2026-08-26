26.08.26 07:44 Uhr

hat im zweiten Quartal einen höheren Gewinn ausgewiesen und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Allerdings senkte das Unternehmen seine Prognose für den bereinigten Gewinn und verwies auf Aktienverwässerung und Gegenwind durch Wechselkurseffekte. Der Cloud-Speicher-Anbieter meldete einen Gewinn von 19,2 Millionen US-Dollar oder 9 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn bei 13,4 Millionen Dollar oder 5 Cent je Aktie gelegen. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte erzielte Box einen bereinigten Gewinn von 40 Cent je Aktie. Dies entsprach den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg auf 321,1 Millionen Dollar, verglichen mit 294 Millionen Dollar im Vorjahr. Damit wurden die Analystenerwartungen von 319,3 Millionen Dollar übertroffen.

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INTUIT

hat für das kommende Jahr ein langsameres Umsatzwachstum prognostiziert. Das Unternehmen muss sich mit Rückgängen in seinem Desktop-Geschäft auseinandersetzen und versucht gleichzeitig, mehr Kunden für seine TurboTax-Plattform zu gewinnen. Intuit schloss sein Geschäftsjahr mit einem Gewinn im vierten Quartal von 363 Millionen Dollar oder 1,34 Dollar je Aktie ab, verglichen mit 381 Millionen Dollar oder 1,35 Dollar je Aktie ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,03 Dollar, verglichen mit den Analystenschätzungen von 3,58 Dollar. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 4,35 Milliarden Dollar, verglichen mit den Analystenschätzungen von 4,27 Milliarden Dollar.

SEMTECH

ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat höhere Einnahmen gemeldet. Das Unternehmen teilte mit, es erwarte einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum. Der Halbleiterkonzern meldete für das am 26. Juli beendete Quartal einen Gewinn von 160,1 Millionen US-Dollar oder 1,59 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 27,1 Millionen Dollar oder 31 Cent je Aktie verzeichnet. Bereinigt um bestimmte einmalige Posten lag der Gewinn bei 71 Cent je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 61 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg auf 341,9 Millionen Dollar von 257,6 Millionen Dollar. Analysten hatten mit Einnahmen von 328,7 Millionen Dollar gerechnet.

OPENAI

at offenbar einen weiteren wichtigen Manager verloren. Chris Malone, zuständig für den Ausbau der Rechenzentren des KI-Unternehmens, habe OpenAI vergangene Woche verlassen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Eine ganze Reihe von Managern hat dem Unternehmen zuletzt vor dem geplanten Börsengang den Rücken gekehrt.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 26, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)