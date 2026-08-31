31.08.26 07:48 Uhr

verzeichnet im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 103,94 Milliarden Yuan beziehungsweise 15,45 Milliarden Dollar - ein Anstieg um 24 Prozent. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 1,53 Billionen Yuan.

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