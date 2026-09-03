03.09.26 08:04 Uhr

Die gesamtwirtschaftliche Aktivität in den USA ist laut Bericht der US-Notenbank (Beige Book) moderat gestiegen. Die Verbraucher zeigten sich bei ihren Einkäufen zunehmend preissensibel. Zehn der zwölf Distrikte der Fed meldeten ein leichtes bis moderates Wachstum. Insgesamt war der allgemeine Ausblick für die kommenden Monate positiv, die Stimmung zeigte sich jedoch uneinheitlich. Grund dafür war die Unsicherheit angesichts höherer Energiepreise infolge des andauernden Konflikts im Nahen Osten. Während die Konsumausgaben insgesamt leicht zunahmen, gab es Berichte über eine "gestiegene Preissensibilität auf der einen Seite und solide Käufe im oberen Preissegment auf der anderen Seite".

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KONJUNKTUR CHINA

Ein privater Indikator zeigt, dass die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor im August schneller expandiert ist. Damit erholte sie sich von einer starken Verlangsamung im Juli. Gründe hierfür waren ein schnelleres Wachstum des Neugeschäfts und stärkere Einstellungen in der Branche. Der von S&P Global erstellte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor von RatingDog stieg im August auf 51,4 von 50,4 im Juli.

COSTCO WHOLESALE

hat im August ein Umsatzwachstum von 9,9 Prozent auf 23,7 Milliarden US-Dollar gemeldet. Wie der Großhandelskonzern am Mittwoch mitteilte, erreichte der Gesamtumsatz im vierten Quartal 93,9 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den vier Wochen bis zum 30. August stieg der flächenbereinigte Umsatz unternehmensweit um 8,4 Prozent. In den USA betrug das Plus 9 Prozent, in Kanada 4 Prozent und in den anderen internationalen Märkten 9,5 Prozent. Der digital gestützte flächenbereinigte Umsatz legte um 17,9 Prozent zu. Bereinigt um die Effekte von Benzinpreisen und Wechselkursen stieg der flächenbereinigte Umsatz von Costco im August um 5,4 Prozent und im vierten Quartal um 6,7 Prozent.

HPE

hat ihre langfristigen Wachstumsziele angehoben, nachdem Umsatzsteigerungen in beiden Segmenten im dritten Quartal zu einer mehr als Verfünffachung des Gewinns geführt haben. Das Unternehmen erwartet nun für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg zwischen 34 und 37 Prozent, nach einer früheren Spanne von 29 bis 33 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 wird nun ein Umsatzwachstum zwischen 13 und 17 Prozent erwartet, nach einer Spanne von 8 bis 12 Prozent. Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von 45,05 Milliarden US-Dollar und für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 50,3 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 12 Prozent entspricht. HPE teilte zudem mit, dass es für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 3,75 und 3,85 Dollar erwarte, nach einer vorherigen Erwartung von 3,35 bis 3,45 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert das Unternehmen zudem ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von 16 bis 20 Prozent, nach einer Spanne von 12 bis 16 Prozent. Analysten erwarten derzeit einen bereinigten Gewinn von 3,44 Dollar je Aktie in diesem Geschäftsjahr und 4,08 Dollar je Aktie im nächsten Jahr. Das Unternehmen meldete für das beendete Quartal einen Gewinn von 1,54 Milliarden Dollar oder 1,06 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn 305 Millionen Dollar oder 21 Cent je Aktie betragen. Bereinigt meldete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 1,11 Dollar je Aktie. Analysten hatten 93 Cent je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg auf 12,21 Milliarden Dollar von 9,14 Milliarden Dollar im Vorjahr und übertraf die Analystenerwartungen von 11,97 Milliarden Dollar.

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MICROSOFT

verkürzt ihre Berichtsstruktur von drei auf zwei Segmente - "Agents and Infra" sowie "Devices and Consumer" -, um den die durch Künstliche Intelligenz (KI) bedingten Veränderungen Rechnung zu tragen. Bisher hatte der Konzern sein Geschäft in den Berichtssegmente "Productivity and Business Processes", "Intelligent Cloud" und "More Personal Computing" eingeteilt. Für das Segment "Agents and Infra" erwartet Microsoft im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 einen Umsatz zwischen 75,15 Milliarden und 75,75 Milliarden US-Dollar. Das Segment "Devices and Consumer" dürfte laut Konzernangaben im ersten Quartal einen Umsatz zwischen 14,7 und 15,2 Milliarden Dollar erwirtschaften. Microsoft kündigte an, wegen dieser Änderungen auch mehrere andere Kennzahlen zu aktualisieren.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

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September 03, 2026 02:04 ET (06:04 GMT)