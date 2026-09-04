04.09.26 08:06 Uhr

hat im zweiten Quartal höhere Umsätze und einen geringeren Verlust verzeichnet und verwies dabei auf ein Rekordwachstum in seinem Edge-KI-Geschäft. Der Hersteller von Halbleiterprozessoren meldete einen Verlust von 6,7 Millionen US-Dollar oder 15 Cent je Aktie verglichen mit einem Verlust von 20,0 Millionen Dollar oder 47 Cent je Aktie im Vorjahr. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 18 Cent und damit über den von Analysten erwarteten 17 Cent. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 108,1 Millionen Dollar. Analysten hatten einen Umsatz von 107,8 Millionen Dollar prognostiziert.

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LULULEMON

hat ihre Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt, nachdem die Umsätze im Amerikageschäft des Unternehmens ein weiteres Quartal rückläufig waren. Der Sportbekleidungshändler erwartet nun einen Jahresumsatz von 10,35 Milliarden bis 10,50 Milliarden Dollar. Zuvor war das Unternehmen von 11,00 Milliarden bis 11,15 Milliarden ausgegangen. Zudem senkte das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn je Aktie auf 9,48 bis 9,73 Dollar nach zuvor 10,95 bis 11,15 Dollar für das Gesamtjahr. Im dritten Quartal soll der Umsatz bei 2,29 Milliarden bis 2,32 Milliarden Dollar liegen - unter der Analystenprognose von 2,53 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn belief sich auf 329,2 Millionen Dollar oder 2,92 Dollar je Aktie verglichen mit 370,9 Millionen Dollar oder 3,10 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 2,42 Milliarden Dollar und lag damit unter den von Analysten erwarteten 2,46 Milliarden Dollar.

T-MOBILE US

hat Jessica Uhl zur neuen Finanzchefin ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Peter Osvaldik an, der in den Ruhestand geht. Wie T-Mobile US mitteilte, wird Uhl Mitte September als designierte Finanzchefin in das Telekommunikationsunternehmen eintreten und im Februar das CFO-Amt übernehmen. Osvaldik werde dann bis zu seinem geplanten Ruhestand im Juli eine strategische Beraterrolle übernehmen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 04, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)