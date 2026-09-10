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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Andrew Tulloch verlässt laut mit der Situation vertrauten Personen Meta Platforms. Der Star-KI-Forscher hatte im vergangenen Jahr ein Vergütungspaket im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar angeboten bekommen, um wieder für Meta zu arbeiten. Tullochs Einstellung war ein Coup für Meta und krönte eine hektische Rekrutierungswelle im vergangenen Sommer.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)

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