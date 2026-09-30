30.09.26 07:45 Uhr

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Inflation

Die australischen Verbraucherpreise sind im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,0 Prozent gestiegen, nach einem Anstieg von 3,5 Prozent im Juli. Ökonomen hatten mit 4,1 Prozent noch etwas mehr erwartet.

Werbung

CHINA - Konjunktur

Chinas wirtschaftliche Aktivität hat im September Anzeichen einer Verbesserung gezeigt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 50,1 von 49,8 im August. Das entspricht der Prognose. Damit wurde eine zweimonatige Schrumpfungsphase beendet, in der der Index unter der Schwelle von 50 Punkten geblieben war. Der von S&P Global erstellte RatingDog-PMI - ein privater, stärker exportorientierter Index - stieg von 51,5 auf 52,1. Dies war der höchste Stand seit fünf Monaten und der zehnte Monat in Folge über der neutralen Schwelle. Der Index für den Dienstleistungssektor, der auch die Bautätigkeit abdeckt, stieg auf 50,2 von 49,0. Der RatingDog-Index für den Dienstleistungssektor wies in die gleiche Richtung.

JAPAN - Konjunktur

Die japanische Industrieproduktion ist im August gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent gesunken, nachdem sie bereits im Juli um 0,2 Prozent zurückgegangen war. Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg um 1,7 Prozent prognostiziert. Die Einzelhandelsumsätze stiegen unterdessen um 2,7 Prozent zum Vorjahr.

BOEING

hat sich einen Navy-Auftrag über mehr als 20 Milliarden Dollar gesichert.

OPENAI

Werbung

hat mit Dot seinen neuesten Konkurrenten im Rennen um KI-Assistenten vorgestellt. Der Always-On-Agent arbeitet im Hintergrund, um Aufgaben im Namen der Nutzer zu erledigen. Dot soll mit vielbeachteten neuen Produkten wie Metas Muse und Instinct konkurrieren.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)