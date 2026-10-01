01.10.26 07:47 Uhr

Die Exporte Südkoreas haben im September erstmals die Marke von 120 Milliarden Dollar überschritten. Angetrieben wurde dieser Anstieg von der scheinbar unstillbaren Nachfrage nach Halbleitern, die für Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Die Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 83,5 Prozent. Das Wachstumstempo beschleunigte sich damit gegenüber dem Anstieg von 68,7 Prozent im August. Der Zuwachs übertraf die Prognose von 65,4 Prozent. Die Importe stiegen um 26,0 Prozent.

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USA - Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, hält den Preisdruck nach den jüngsten am Mittwoch veröffentlichten Inflationsdaten weiterhin für zu hoch. Auf einer Veranstaltung sagte Kashkari, die größere Überraschung in den Daten von heute Morgen seien die Revisionen des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts gewesen, die auf eine widerstandsfähige Wirtschaft und widerstandsfähige Verbraucher hindeuteten. "Ich fand nicht, dass die heutigen Inflationsdaten diese Geschichte für mich wesentlich geändert haben", so Kashkari.

AMAZON / CONSTELLATION

Constellation Energy und Amazon haben ein Abkommen über 3 Milliarden Dollar unterzeichnet, um in ein Atomkraftwerk in Maryland zu investieren und dieses auszubauen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 20 Jahren und umfasst insgesamt 690 Megawatt Leistung.

PARAMOUNT SKYDANCE / WARNER BROS.

Ein US-Bundesrichter hat den Vergleich von Paramount mit zwölf Generalstaatsanwälten der US-Bundesstaaten genehmigt. Dies macht den Weg frei, die hart umkämpfte, 81 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Bros. Discovery abzuschließen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 01, 2026 01:48 ET (05:48 GMT)