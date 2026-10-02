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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat im ersten Quartal einen Gewinn von 712 (Vorjahr: 727) Millionen Dollar bzw. 48 (49) Cent je Aktie erzielt. Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 11,21 Milliarden Dollar und verfehlte die Analystenerwartungen von 11,32 Milliarden Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet Nike nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 US-Dollar, was unter den Analystenprognosen von 1,68 Dollar liegt. Den Umsatz sieht das Unternehmen im Jahresverlauf um einen hohen einstelligen Prozentsatz sinken. Nike plant, sich zu verkleinern. Nach zwei Quartalen mit sinkenden Einnahmen in Folge rechnet Nike im laufenden Geschäftsjahr mit einem weiteren Umsatzrückgang. Das Unternehmen will seine Betriebsabläufe schrumpfen, Stellen abbauen und regionale Geschäfte zusammenlegen, um sich anzupassen.

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PALANTIR

hat Armada als ersten Partner für modulare Rechenzentren benannt, um der Nachfrage nach souveränen Systemen für Künstliche Intelligenz gerecht zu werden.

RAYTHEON

hat von der US-Marine einen Auftrag im Wert von bis zu 24,4 Milliarden US-Dollar zur Lieferung von Standard Missile-6-Abfangraketen bekommen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 01:59 ET (05:59 GMT)

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