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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat eine Vereinbarung zum Kauf von Mobilfunkspektrum-Lizenzen von der Investmentfirma Grain Management getroffen, der bislang größte Schritt des Weltraumunternehmens in den von traditionellen Telekom-Firmen dominierten Markt. Der von Elon Musk geführte Konzern wird laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen rund 8 Milliarden US-Dollar in bar für die Vermögenswerte zahlen. Die US-Lizenzen, die sich im 800-Megahertz-Band befinden, sind für drahtlose Dienste von Mobilfunkmasten und nicht für Satelliten ausgelegt. Das Spektrum könnte SpaceXs erklärtem Ziel dienen, seinen Starlink-Satellitendienst über Breitband hinaus in den Mobilfunkmarkt zu bringen, um mit Unternehmen wie AT&T und Verizon zu konkurrieren.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 01:58 ET (05:58 GMT)

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