12.10.26 07:39 Uhr

führt Gespräche über eine Übernahme oder eine Aufstockung seiner Beteiligung an dem US-Startup Reflection AI. Das Unternehmen entwickelt Open-Weight-Modelle, von denen sich die Regierung von US-Präsident Trump erhofft, dass sie mit günstigen chinesischen Alternativen konkurrieren können, wie die Financial Times berichtet. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, und ein Deal könnte verschiedene Formen annehmen.

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