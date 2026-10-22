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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat im dritten Quartal einen stagnierenden Umsatz von 28 Milliarden Dollar erzielt. Der bereinigte Nettogewinn sank um 4 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Während das Segment Dienstleistungen und Sonstiges um 33 Prozent zulegte, verzeichneten die Sparten Automobile und Energiespeicher Umsatzrückgänge von 3 beziehungsweise 16 Prozent. Für das Gesamtjahr senkte der Elektroautobauer seine Investitionsprognose auf etwa 20 Milliarden Dollar; zuvor waren 25 Milliarden Dollar geschätzt worden.

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will bis Ende nächsten Jahres bereit sein, seine humanoiden Optimus-Roboter an externe Unternehmen auszuliefern, und seine Flotte autonomer Taxis bald zu einem bedeutenden Umsatzträger machen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)

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