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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

INDUSTRIEPRODUKTION JAPAN

Die Industrieproduktion stieg im September im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Prozent, nachdem sie im August um 2,4 Prozent gefallen war. Dies zeigten Regierungsdaten am Freitag. Der Zuwachs übertraf den von Quick befragten Ökonomen erwarteten Anstieg von 1,2 Prozent. Die japanischen Unternehmen blickten positiv auf die Bedingungen im vierten Quartal. Sie erwarten den Daten zufolge, dass die Produktion im Oktober um 5,1 Prozent und im November um 0,8 Prozent steigen wird.

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EINZELHANDELSUMSATZ JAPAN

- Einzelhandelsumsatz Sep +2,3% gg Vorjahr

- Einzelhandelsumsatz Supermärkte Sep +1,7% gg Vj

AMAZON

Der Gesamtumsatz stieg im dritten Quartal um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, und der Nettogewinn belief sich auf 20,7 Milliarden Dollar. Beide Zahlen lagen unter den Schätzungen der von Factset befragten Analysten.

INTEL

Der Umsatz von Intel wuchs im dritten Quartal um 21 Prozent auf 16,51 Milliarden Dollar und verfehlte damit die Analystenerwartungen von 16,56 Milliarden Dollar. Der Gewinn betrug 3,32 Milliarden Dollar, verglichen mit 4,06 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung bestimmter Einmaleffekte lag der bereinigte Gewinn bei 52 Cent je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 41 Cent je Aktie gerechnet.

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MONDELEZ

Der Süßwaren- und Snackhersteller, zu dem Marken wie Oreo und Ritz gehören, verbuchte im dritten Quartal einen Gewinn von 1,31 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,02 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn noch bei 743 Millionen Dollar oder 57 Cent je Aktie gelegen. Ohne Berücksichtigung bestimmter Einmaleffekte lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 78 Cent. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die laut Factset mit 71 Cent gerechnet hatten.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

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