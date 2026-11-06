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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Der Gewinn der ist im dritten Quartal trotz eines Umsatzwachstums überraschend gesunken, da die Handelsaktivität im asiatischen Finanzzentrum Anzeichen einer Abschwächung zeigte. Der Nettogewinn sank um 0,8 Prozent auf 4,86 Milliarden Hongkong-Dollar. Damit wurde die Konsenserwartung von 5,03 Milliarden Hongkong-Dollar verfehlt. Die Einnahmen und sonstigen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um unter den Erwartungen liegende 1,2 Prozent auf 7,87 Milliarden Hongkong-Dollar.

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Russland hat die Kontrolle über vier russische Fabriken des Konzerns übernommen. Damit verschärft Moskau seine Druckkampagne gegen Tokio und den Westen aufgrund deren Unterstützung für die Ukraine.

MACQUARIE

hat für das erste Halbjahr einen über den Erwartungen liegenden Gewinnanstieg von 50 Prozent ausgewiesen. Die rohstoffbezogenen Erträge des australischen Finanzkonzerns profitierten von einer gestiegenen Marktvolatilität. Macquarie meldete für die sechs Monate bis September einen Nettogewinn von 2,48 Milliarden australischen Dollar. Dies übertraf die Analystenprognose von 2,32 Milliarden australischen Dollar.

OCBC

hat im dritten Quartal einen Anstieg des Nettogewinns verzeichnet. Unterstützt wurde das Ergebnis durch höhere Nettozinseinnahmen und Gebühren sowie eine geringere Risikovorsorge für faule Kredite. Der Nettogewinn für die drei Monate bis Ende September belief sich auf 2,04 Milliarden Singapur-Dollar. Dies war ein Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamteinnahmen gingen um 2 Prozent auf 3,73 Milliarden Singapur-Dollar zurück. Der Nettozinsertrag stieg um 4 Prozent auf 2,31 Milliarden Singapur-Dollar.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 01:46 ET (06:46 GMT)

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