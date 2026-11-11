11.11.26 07:43 Uhr

Die Commonwealth Bank of Australia hat ihren Barüberschuss im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent gesteigert. Der ungeprüfte Netto-Barüberschuss in den drei Monaten bis September belief sich auf 2,8 Milliarden Australische Dollar. Dies entsprach dem gesetzlichen Gewinn für denselben Zeitraum. Die Bank erklärte, der Barüberschuss habe auf dem Niveau des Quartalsdurchschnitts des letzten Halbjahres des Geschäftsjahres 2026 gelegen. Die zugrunde liegende Nettozinsmarge im Quartal wurde weitgehend stabil gehalten. Die harte Kernkapitalquote verbesserte sich vor Berücksichtigung der Dividendenausschüttung an die Aktionäre um 36 Basispunkte auf 11,5 Prozent.

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SOFTBANK GROUP

Der globale Technologieinvestor signalisiert, sein aggressives Streben nach Gewinnen aus der Künstlichen Intelligenz (KI) zu zügeln. Zuvor hatte das Unternehmen im jüngsten Quartal einen Verlust von 7,1 Milliarden US-Dollar verbucht. Dies war der erste Rutsch in die roten Zahlen seit fast zwei Jahren. Ein Großteil des Verlusts war auf Belastungen in Höhe von 3,7 Milliarden Dollar zurückzuführen. Diese verbuchte SoftBank auf Ausrüstungen für die Stromerzeugung bei KI-Rechenzentrumsprojekten in den USA. Hinzu kam ein Kursrückgang bei der Aktie von Unternehmen wie dem südkoreanischen E-Commerce-Anbieter Coupang.

TSMC

Der weltgrößte Auftragschiphersteller hat Pläne für Investitionen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar in Anthropic und OpenAI gebilligt. Der Board von Taiwan Semiconductor Manufacturing genehmigte Investitionen von jeweils bis zu 500 Millionen Dollar in Stammaktien von Anthropic zum Ausgabepreis sowie in Vorzugsaktien von OpenAI. Analysten mahnen, dass die Grenzen zwischen Investoren, Lieferanten und Kunden im KI-Sektor zunehmend verschwämmen. Dies erschwere die Beurteilung der tatsächlichen Nachfrage.

IPO / ALIBABA / T-HEAD

Die Alibaba Group bereitet die Notierung ihrer Chip-Sparte in Hongkong vor. Dies stellt einen entscheidenden Moment im Rahmen ihrer milliardenschweren Vorstöße in den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) dar. In dem Börsengang, der noch der Genehmigung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörden bedarf, könnte T-Head Schätzungen von Nomura zufolge mit 85 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

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OPEN AI

hat ihren Umsatz vom zweiten auf das dritte Quartal um rund 50 Prozent auf 10 Milliarden US-Dollar gesteigert, verzeichnete jedoch weiterhin hohe operative Verluste.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 11, 2026 01:44 ET (06:44 GMT)