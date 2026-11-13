DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,18 -2,9%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.082 -3,8%Euro 1,1061 +0,0%Öl 95,8 -0,1%Gold 3.896 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Viele chinesische Unternehmen hatten am Singles' Day nicht viel zu feiern. Der inoffizielle Anti-Valentinstag gilt als Barometer für die Konsumbereitschaft der Verbraucher. Ein Lichtblick waren jedoch Token für künstliche Intelligenz. Normalerweise nutzen Käufer die Feiertagsrabatte, um Geld für Kleidung und Haushaltswaren auszugeben. In diesem Jahr griffen sie jedoch bei KI-Token zu - der Währung, mit der Rechenleistung für den Betrieb von KI-Modellen bezahlt wird. Die Entwickler hinter Chinas beliebtesten Chatbots, darunter Z.AI, MiniMax und Alibabas Qwen, eröffneten im Vorfeld des Tages, der sich zu einem der weltweit größten Online-Shopping-Ereignisse entwickelt hat, allesamt Shops auf Alibabas Plattform Tmall.

Werbung

MICROSOFT

Dienste wie Outlook und Teams sind weltweit gestört. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, Microsoft arbeite daran, die Probleme, die Microsoft-365-Dienste wie die KI-Software Copilot beeinträchtigen, zu beheben, und die Dienste so schnell wie möglich wiederherzustellen. "Wir haben keine Anzeichen für einen Cyber-Angriff", fügte der Sprecher hinzu. Die ersten Bemühungen waren jedoch nicht so erfolgreich wie erhofft.

NVIDIA

Senatoren haben sich zu den Umstrukturierungen im Nvidia-Management und dem Abgang des profiliertesten Vorstandschefs im Bereich der künstlichen Intelligenz geäußert. Der Mehrheitsführer im US-Senat, John Thune (Republikaner), sagte CBS News, er rechne mit Interesse an einer Aufklärung der Ereignisse, die zum Rücktritt von Jensen Huang als CEO von Nvidia geführten hätten. Auch andere Politiker meldeten sich zu Wort. Der Fall ist ein Politikum in den USA.

SINGTEL

hat die Jahresprognose angehoben und dies mit einer stärkeren operativen Entwicklung begründet, trotz eines deutlichen Rückgangs des Reingewinns im ersten Halbjahr infolge wegfallender Einmalerträge aus dem Vorjahr. Singapurs größter Mobilfunknetzbetreiber teilte mit, dass der Nettogewinn in den sechs Monaten bis zum 30. September um 55 Prozent auf 1,54 Milliarden Singapur-Dollar gefallen sei. Ein Jahr zuvor waren Einmalerträge von 2,21 Milliarden Singapur-Dollar verbucht worden. Der bereinigte Reingewinn ohne Einmaleffekte stieg im Halbjahr um 10 Prozent auf 1,49 Milliarden Singapur-Dollar. Singtel rechnet für das im März endende Geschäftsjahr nun mit einem Zuwachs des operativen Ergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, nachdem zuvor ein Zuwachs im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet worden war.

Werbung

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 01:51 ET (06:51 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.