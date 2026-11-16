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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

ruft in den Vereinigten Staaten mehr als 720.000 Fahrzeuge wegen Brandgefahr im Zusammenhang mit defekten Wasserpumpen zurück.

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CHAPTERS

hat im Schnellverfahren 1.590.908 neue Aktien platziert zum Preis von je 44,00 Euro. Dadurch flossen dem Unternehmen brutto 70 Millionen Euro zu.

ROCHE

hat für sein Medikament Gazyva die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung der primären membranösen Nephropathie erhalten. Dabei handelt es sich um eine seltene, chronische Autoimmunerkrankung, die zu Nierenversagen führen kann.

SK HYNIX

Der südkoreanische Speicherchip-Konzern plant, in den nächsten fünf Jahren 1,4 Billionen Won (umgerechnet 1,05 Milliarden US-Dollar) aufzuwenden. Damit sollen kleine lokale Zulieferer von Halbleitermaterialien, -teilen und -ausrüstungen unterstützt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Lieferkette zu stärken.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 01:49 ET (06:49 GMT)

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