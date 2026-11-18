Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, hat erklärt, dass eine geplante Senkung der Verbrauchssteuer auf Lebensmittel das Wirtschaftswachstum voraussichtlich stützen werde. Das genaue Ausmaß der Wirkung bleibe jedoch ungewiss. "Wenn eine Senkung der Verbrauchssteuer umgesetzt wird, erhöht dies die reale Kaufkraft der privaten Haushalte. Daher halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass dies in Richtung einer Steigerung der Wachstumsrate wirken wird", sagte Ueda. Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi plant, die Verbrauchssteuer auf Nahrungsmittel und Getränke ab April 2027 für zwei Jahre von 8 Prozent auf 1 Prozent zu senken, um die Haushalte angesichts steigender Preise zu entlasten. Ueda räumte ein, dass ein schwacher Yen die Lebensmittelpreise über höhere Importkosten in die Höhe treiben könne.

Werbung

KONJUNKTUR & INFLATION SÜDKOREA

Der staatliche Thinktank hat seine Wirtschaftswachstumsprognosen für dieses und das kommende Jahr angehoben. Als Grund nannte er starke Chip-Exporte sowie Investitionen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Das KDI teilte mit, dass es für 2026 mit einem Wachstum des BIP von 3,8 Prozent rechne. Dies sei mehr als die im August prognostizierten 3,2 Prozent. Für 2027 wird danach ein Wachstum der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens um 3,9 Prozent erwartet. Dies liege deutlich über der früheren Schätzung des KDI von 2,2 Prozent. Der Thinktank prognostiziert für dieses Jahr eine Gesamtverbraucherinflation von durchschnittlich 2,7 Prozent, unverändert gegenüber seiner August-Schätzung. Im nächsten Jahr soll sie bei 2,4 Prozent im Durchschnitt liegen, nach einer vorherigen Prognose von 2,2 Prozent.

ARBEITSMARKT AUSTRALIEN

Die Zahl der Stellenanzeigen in Australien ist im Oktober gesunken. Dies untermauert Anzeichen dafür, dass sich die Neueinstellungen in der gesamten Wirtschaft verlangsamen, da höhere Zinsen und steigende Lebenshaltungskosten die Konjunktur bremsen. Laut Beschäftigungsportal SEEK gingen die Stellenanzeigen im Oktober gegenüber September um 0,8 Prozent zurück.

ARBEITSKOSTEN AUSTRALIEN

Die australischen Löhne sind im dritten Quartal auf vierteljährlicher Basis so schnell gestiegen wie seit Ende 2023 nicht mehr. Dies erhöht den Druck auf die Reserve Bank of Australia, eine weitere Zinserhöhung in Betracht zu ziehen. Der Lohnpreisindex legte gegenüber dem Vorquartal um 1,1 Prozent und im Jahresvergleich um 3,5 Prozent zu. Die Daten übertrafen die Markterwartungen, die bei einem vierteljährlichen Anstieg von 1,0 Prozent gelegen hatten.

Werbung

KONJUNKTUR MALAYSIA

Die Wirtschaft ist im dritten Quartal schneller als erwartet gewachsen. Das BIP wuchs im Zeitraum von Juli bis September im Jahresvergleich um 5,5 Prozent. Damit lag es über der im Oktober veröffentlichten vorläufigen Schätzung von 5,3 Prozent. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um 6,0 Prozent gewachsen.

UPS

hat der Übernahme von Smartways Logistics zugestimmt. Smartways ist ein Logistikdienstleister für das Gesundheitswesen, der Australien und Neuseeland bedient. Die Bedingungen der Transaktion, deren Abschluss für das erste Halbjahr 2027 erwartet wird, wurden nicht bekannt gegeben.

ANTHROPIC

rechnet angesichts einer starken Investorennachfrage damit, die Aktien beim am Donn erstag geplanten Börsengang teurer als geplant auszugeben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, könnte der Entwickler des Chatbots Claude seine Aktien mit mehr als je 80 Dollar bepreisen, über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar.

Werbung

WAYMO

Der US-Robotaxi-Anbieter hat seinen Betrieb auf US-Autobahnen vorübergehend eingestellt, nachdem der Bundesstaat Kalifornien nach einigen Vorfällen mit Waymo-Robotaxis ein Verbot verhängt hatte. Die kalifornische Kraftfahrzeugbehörde erklärte, dass man Waymo Testfahrten und den regulären Betrieb auf allen Autobahnen des Bundesstaates untersagt habe. Die Behörde nannte als Grund unter anderem, dass drei Robotaxis von Waymo kürzlich in eine Baustelle eingefahren seien.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2026 01:57 ET (06:57 GMT)