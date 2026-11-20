Japans Verbraucherinflation hat im Oktober leicht angezogen. Dies verstärkt die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung, da sich der Preisdruck absehbar verstärken dürfte. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, nachdem sie im September um 2,1 Prozent zugelegt hatten. Dies belegen Regierungsdaten vom Freitag. Damit entfernt sich die Teuerung weiter vom 2-Prozent-Ziel der Zentralbank. Der Oktoberwert entsprach nahezu den Erwartungen: Eine vom Datenanbieter Quick durchgeführte Umfrage unter Ökonomen hatte einen Anstieg um 2,3 Prozent prognostiziert.

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November 20, 2026 01:56 ET (06:56 GMT)