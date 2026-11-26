hat die aufsichtsrechtliche Genehmigung erhalten, ihr Aktienrückkaufprogramm um 50 Millionen Dollar aufzustocken.

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KIOXIA/NVIDIA

Kioxia hat sich mit Nvidia zusammengetan, um die Datenmenge zu vergrößern, auf die Grafikprozessoren (GPUs) mithilfe der Datenspeichergeräte des japanischen Unternehmens zugreifen können.

LUKOIL INTERNATIONAL

Ein von US-Akteuren geführtes Konsortium hat der Übernahme von Lukoil International zugestimmt. Ziel der Transaktion ist es, Energieanlagen unter die Kontrolle der USA und ihrer Verbündeten zu bringen. Lukoil International ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, die nicht-russische Öl- und Gasvermögenswerte verwaltet. Durch die Transaktion gehen die nicht-russischen Öl- und Gasaktivitäten von Lukoil von der russischen Mutter auf das Konsortium übergehen.

NVIDIA

S&P Global Ratings hat Nvidia wegen einer möglichen Herabstufung seines AA-Kreditratings auf die Beobachtungsliste gesetzt. Als Grund nannte die Ratingagentur "Schwachstellen im Management- und Governance-Rahmen von Nvidia, insbesondere im Hinblick auf Struktur, Zusammensetzung und Effektivität des Boards."

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VERTEX

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Zieldatum für die Zulassung des Medikaments zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen um bis zu drei Monate verlängert.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 26, 2026 01:47 ET (06:47 GMT)