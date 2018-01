Die Ölpreise legten leicht zu nach Bekanntwerden der US-Öl- und -Benzinvorräte in der vergangenen Woche. Während die Ölvorräte deutlich stärker als gedacht abnahmen, stiegen die Benzinvorräte unerwartet stark. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI lag im späten US-Handel 0,4 Prozent höher bei 61,89 Dollar. Brentöl kostete 67,95 Dollar. Einige Analysten zeigten sich verwundert über die Reaktion. Der Markt scheine derzeit ölpreisstützende Nachrichten höher zu gewichten und negative Nachrichten kaum wahrnehmen zu wollen. Die politischen Unruhen im Ölland Iran und Spekulationen auf drohende Lieferunterbrechungen haben die Preise zuletzt auf die höchsten Stände seit Mitte 2015 getrieben. Preistreibend wirkte daneben die derzeit extrem kalte Witterung in einigen Landesteilen der USA. Für das Wochenende ist eine weitere arktische Kaltwetterfront in den USA vorausgesagt. Dass die Trump-Regierung Offshore-Ölförderung massiv ausweiten will, bewegte die Öpreise nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.318,17 1.322,70 -0,3% -4,54 +1,2%

Silber (Spot) 17,17 17,23 -0,4% -0,06 +1,4%

Platin (Spot) 960,90 964,00 -0,3% -3,10 +3,4%

Kupfer-Future 3,26 3,25 +0,2% +0,01 -1,0%

Der Goldpreis lag im Spätgeschäft 0,7 Prozent höher bei 1.322 Dollar. Auf Basis der US-Settlementpreise verzeichnete das Edelmetall den elften Tageanstieg in Folge und damit die längste Gewinnstrecke seit 2011. Es erhielt Auftrieb vom schwächelnden Dollar, wodurch sich das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligt. Daneben profitierte das zinslose Gold davon, dass die US-Notenbanker es offenbar mit ihren Zinserhöhungen nicht allzu eilig haben und sich zudem darüber uneinig sind.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

POLITIK / KOREA

Nord- und Südkorea haben sich nach Angaben aus Seoul auf direkte Gespräche in der kommenden Woche geeinigt. Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte am Freitag mit, am Morgen sei ein Fax aus Nordkorea mit der Mitteilung eingetroffen, dass die Führung in Pjöngjang das südkoreanische Gesprächsangebot für den 9. Januar annehme.

IRAN I

Die US-Regierung hat Strafmaßnahmen gegen fünf iranische Firmen beschlossen, denen sie vorwirft, am Raketenprogramm des Landes beteiligt zu sein. Finanzminister Steven Mnuchin erklärte in Washington, bei den fünf Industrieunternehmen handele es sich um Tochtergesellschaften der Shahid Bakeri Industrial Group.

IRAN II

Wegen der Unruhen im Iran hat der UN-Sicherheitsrat für Freitag eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Das Treffen soll um 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MEZ) stattfinden, wie die Präsidentschaft des Gremiums, die derzeit Kasachstan innehat, mitteilte. Es geht auf einen Antrag der USA zurück.

POLITIK USA

Wenige Tage nach der Legalisierung von Cannabis in Kalifornien als reines Genussmittel hat die US-Regierung den Kampf gegen den Handel mit der Droge erleichtert. Justizminister Jeff Sessions hob fünf Anweisungen der Vorgängerregierung unter Barack Obama auf, die sich gegen eine Durchsetzung des allgemeinen Verbots von Cannabis in den USA gerichtet hatten.

POLITIK USA

Eine Gruppe von US-Kongressabgeordneten hat die renommierte Psychiaterin Bandy Lee von der Yale-Universität in Connecticut um eine Einschätzung zur seelischen Verfassung von Präsident Donald Trump gebeten, berichteten der US-Nachrichtensender CNN und die Zeitung Politico. Lee hat ein Buch mit dem Titel "The Dangerous Case of Donald Trump" (Der gefährliche Fall Trump) herausgegeben, in dem mehrere Fachleute Artikel über die psychische Verfassung des Präsidenten veröffentlichen.

POLITIK USA / PAKISTAN

Wegen des aus Sicht Washingtons unzureichenden Vorgehens gegen islamistische Kämpfer in Pakistan hat die US-Regierung ihre Finanzhilfen für die Sicherheitsbehörden des Landes eingefroren.

GELDPOLITIK USA

Der Gouverneur der US-Notenbankfiliale von St. Louis, James Bullard, hat gewarnt, die US-Notenbanker sollten sich bewusst sein, dass die projizierten Zinserhöhungen in diesem Jahr eine Rezession verursachen könnten. Sollte das Zinserhöhungstempo beibehalten werden und die Zehnjahresrendite auf dem aktuellen Niveau verharren, könne die Zinsstrukturkurve invers werden, das Zinsniveau am kurzen Ende also das am langen Ende übersteigen.

HANDELSBILANZ AUSTRALIEN

Saisonbereinigt lag das Handelsdefizit im November bei 628 Millionen australische Dollar (knapp 410 Millionen Euro). Es ist das zweite Defizit in Folge und die größte monatliche Lücke auf Sicht von einem Jahr. Analysten hatten statt eines Handelsdefizits einen Überschuss von 550 Millionen Dollar erwartet.

ÖLINDUSTRIE USA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will der Ölwirtschaft des Landes kräftig unter die Arme greifen. Sie kündigte an, in fast allen Offshore-Regionen das Landes die Ölförderung zulassen zu wollen, auch erstmals seit Jahrzehnten in bestimmten Regionen vor Florida und Kalifornien. Während der Plan der Ölindustrie und ihren Unterstützern gefallen dürfte, gibt es bereits Widerspruch, auch von Republikanern. Floridas Gouverneur Rick Scott sagte, er sei gegen die Öffnung der Offshore-Regionen vor der Küste Floridas.

BILLABONG / BOARDRIDERS

Die kalifornische Boardriders Inc, zu der auch das Surfmodelabel Quiksilver gehört, zahle für Billabong an die 400 Millionen australische Dollar (umgerechnet 261,5 Millionen Euro), sagte eine mit der Sache vertraute Person. Der Deal bewerte Billabong mit 1 AUD je Aktie, einem leichten Aufschlag auf den Schlusskurs der Aktie am Mittwoch.

CITIGROUP

muss 70 Millionen Dollar Buße zahlen, weil die Bank nach Meinung der US-Regulierungsbehörde Office of the Comptroller of the Currency (OCC) nicht genug getan hat, um Geldwäsche zu verhindern.

HP

Wegen leicht entflammbarer Akkus hat der US-Technologiekonzern HP weltweit mehrere Computermodelle zurückgerufen. Die Lithium-Ionen-Akkus könnten sich überhitzen und seien daher für ihre Nutzer eine Brandgefahr, begründete das Unternehmen auf seiner Webseite die Rückrufaktion. Die potenziell gefährlichen Akkus wurden den Angaben zufolge in die Modelle Probook, Envy, Pavilion, Zbook, Studio G3 und HP 11 eingebaut, die in den vergangenen zwei Jahren weltweit verkauft wurden.

UBER

Mitbegründer Travis Kalanick will offenbar 29 Prozent seiner Uber-Aktien verkaufen. Der ehemalige Uber-Chef wolle die Papiere für 1,4 Milliarden US-Dollar dem japanischen Softbank-Konzern andienen, der mit einem Konsortium eine Beteiligung an dem US-Unternehmen aufbaut, berichten mehrere Informanten. Kalanick hatte im vergangenen Jahr seinen Job als CEO von Uber verloren, er blieb jedoch Board-Mitglied.

