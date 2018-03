Die Ölpreis gaben nach, bewegten sich aber zunächst in der Nähe ihrer jüngsten Hochs - gestützt von der Aussicht auf neue Iran-Sanktionen. WTI fiel um 0,5 Prozent auf 65,25 Dollar, Brent verharrte bei 70,11 Dollar. Nach dem Settlement folgten die Ölpreise im elektronischen Handel den Aktienkursen gen Süden. Händler sprachen von der Erwartung gestiegener US-Lagerbestände am Mittwoch. China hatte derweil am Vortag einen Terminmarkt für Erdöl gestartet, der in Renminbi gehandelt wird. Das Handelsvolumen wurde als hoch beschrieben.

Am Mittwochmorgen kommen die Ölpreise deutlicher zurück, nachdem der US-Branchenverband American Petroleum Institute am Dienstagabend von einem deutlichen Aufbau der US-Ölvorräte berichtet hat. Nun warten die Akteure gespannt darauf, ob die offiziellen Daten der US-Regierung am Mittwoch diese Tendenz bestätigen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.342,34 1.345,01 -0,2% -2,67 +3,0%

Silber (Spot) 16,52 16,53 -0,1% -0,01 -2,5%

Platin (Spot) 944,45 943,75 +0,1% +0,70 +1,6%

Kupfer-Future 2,98 3,00 -0,7% -0,02 -10,1%

Der Goldpreis kam mit den gestiegenen Dollar-Wechselkursen zurück. Die Feinunze verlor 0,7 Prozent auf 1.344 Dollar. Erstmals seit fünf Sitzungen verbilligte sich das Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

NORDKOREA-KONFLIKT

China hat einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bei Staatschef Xi Jinping in Peking bestätigt. Kim sei von Sonntag bis Mittwoch in der Volksrepublik gewesen, berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Kim habe gesagt, er habe "erfolgreiche Gespräche" mit Xi zur Entwicklung der beiderseitigen Beziehungen und zum "Erhalt von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel" geführt.

ORACLE / ALPHABET

Der Softwarekonzern Oracle hat in einem milliardenschweren Urheberrechtsstreit gegen die Alphabet-Tochter Google einen Sieg errungen. Ein Bundesberufungsgericht urteilte am Dienstag, dass die Nutzung der Java-Programmiertechnologie von Oracle durch Google unzulässig war. "Wir kommen zu dem Schluss, dass die Verwendung der Java-API-Pakete durch Google rechtlich nicht lauter war", schrieb das Gericht in einer 56-seitigen Stellungnahme und verwies den Fall zurück an ein niedrigeres Gericht. Im nächsten Prozess geht es nun um die Höhe des Schadensersatzes, der Oracle von Google zusteht.

SOFTBANK

und Saudi Arabien habe ein gemeinsames Solarstromprojekt angekündigt. Mit einer Kapazität von 200 Gigawatt soll es das größte der Welt werden. Die Kosten dafür bezifferte Softbank auf zunächst 5 Milliarden US-Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2018 01:55 ET (05:55 GMT)