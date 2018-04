Der feste Dollar machte den Ölpreisen nur anfangs zu schaffen. Sorgen vor geopolitischen Risiken und die Spekulation, dass das Ölangebot in dieser Woche wieder sinken könnte, hätten die Preise letztlich ins Plus gehievt, sagtee Phil Flynn, Marktanalyst bei Price Futures Group. US-Leichtöl der Sorte WTI erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 68,64 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,9 Prozent auf 74,71 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.327,47 1.325,45 +0,2% +2,02 +1,9%

Silber (Spot) 16,71 16,63 +0,5% +0,08 -1,4%

Platin (Spot) 922,00 920,00 +0,2% +2,00 -0,8%

Kupfer-Future 3,13 3,11 +0,6% +0,02 -5,6%

Die Feinunze Gold verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 1.325 Dollar. Gold ist ein Verlierer steigender Zinsen, denn das Edelmetall wirft selbst keine Zinsen ab. Auch der feste Dollar belastete. "Russland-sensitive" Metalle wie Aluminium und Palladium gerieten derweil kräftig unter Druck, nachdem das US-Finanzministerium die Frist verlängert hatte, in der Privatpersonen, Unternehmen und Banken im Zuge der jüngsten Sanktionen gegen Russland ihre Geschäftsbeziehungen mit dem russischen Konzern Rusal beenden müssen. Die Preise dieser Metalle hatten seit der Verhängung der Sanktionen am 6. April kräftig zugelegt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

TRUMP/MACRON

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist am Montag von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington empfangen worden. Am Freitag wird dann Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Arbeitsbesuch im Weißen Haus erwartet. Macron und Merkel wollen Trump unter anderem davon überzeugen, die EU dauerhaft von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen, von denen sie bislang nur vorläufig bis zum 1. Mai befreit sind. Auch werden sie darauf dringen, dass die USA dem mühsamen ausgehandelten Atom-Abkommen mit dem Iran von 2015 treu bleiben, das von Trump scharf kritisiert wird.

USA

Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Posten des Außenministers, Mike Pompeo, ist vom Auswärtigen Ausschuss des Senats knapp bestätigt worden.

KANADA

In der kanadischen Metropole Toronto hat ein Mann am Montag einen Lieferwagen vorsätzlich in eine Menschenmenge gesteuert und mindestens 10 Menschen getötet. 15 weitere wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde festgenommen.

INFLATION AUSTRALIEN

In Australien zeigte sich in den ersten drei Monaten des Jahres ein unerwartet schwacher Preisauftrieb. Das Lohnwachstum stagnierte, teilte die australische Statistikbehörde am Dienstag mit. Die Reserve Bank of Australia (RBA) dürfte ihren Leitzins damit wahrscheinlich für einige Zeit auf dem derzeitigen Rekordtief belassen.

SAP

SAP hat im ersten Quartal trotz kräftigem Gegenwind von der Währungsseite deutlichere Fortschritte bei der Marge geschafft als erwartet. Zugleich hat der Softwarekonzern seine Jahresprognose angehoben und berücksichtigt jetzt die gerade abgeschlossene Milliarden-Übernahme von Callidus Software.

MORPHOSYS

Der Biotechnologiekonzern hat bei der Börsennotierung an der US-Technologiebörse Nasdaq brutto 239 Millionen US-Dollar erlöst. Zu den bereits am Markt untergebrachten American Depositary Shares (ADS), mit denen das Unternehmen knapp 208 Millionen Dollar eingesammelt hat, haben nun die Konsortialbanken die Option zum Kauf von 311.250 neuen Stammaktien in Form von bis zu 1,245 Millionen zusätzlicher ADSs zu je 25,04 Dollar ausgebübt, teilte das Unternehmen mit.

APPLE / SHAZAM

Die EU-Kommission hat eine vertiefte Prüfung der Übernahme des Musikerkennungsdienstes Shazam durch Apple eingeleitet.

===

