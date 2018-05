Weniger als drei Monate nach dem Schulmassaker in Florida hat sich US-Präsident Donald Trump in einer Rede vor der Waffenlobby NRA für das Tragen von Schusswaffen stark gemacht. Beim Jahrestreffen des Lobbyverbands verwies der US-Präsident am Freitag in Dallas auf die Anschlagsserie von Paris im November 2015: "Niemand in Paris trägt eine Waffe, und man erinnert sich an die 130 Toten", sagte Trump. Die Zahl der Opfer von Paris wäre nicht so hoch gewesen, wenn jemand zurückgeschossen hätte.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat eines der wenigen Quartale hinter sich, in dem ein Verlust angefallen ist. Ursächlich dafür sind geringere Versicherungsprämien und die Anwendung neuer Bilanzierungsregeln bei der Behandlung nicht realisierter Verluste aus Investitionen. Der Nettoverlust betrug 1,14 Milliarden Dollar. Je Klasse-A-Aktie entspricht das 692 Dollar. Im Vorjahr stand noch ein Gewinn von 4,06 Milliarden bzw von 2.469 Dollar. Operativ, ohne einige Ergebnisse aus Investitionen, verbesserte sich das Ergebnis derweil von 3,56 auf 5,29 Milliarden Dollar. Der Umsatz sank von 64,37 auf 58,47 Milliarden Dollar. Allerdings waren im Vorjahresquartal die Versicherungsprämien wegen eines Rückversicherungsgeschäfts mit American International Group aufgebläht gewesen.

MONDELEZ

verstärkt sich mit einer weiteren Marke und übernimmt den Kekshersteller Tate's Bake Shop für knapp 500 Millionen US-Dollar.

WELLS FARGO

hat gegen Zahlung von 480 Millionen Dollar eine vorläufige Einigung zur Beilegung einer Betrugsklage getroffen. In dem Fall warfen der europäische Vermögensverwalter Union Investment und der vom Gericht bestimmte Klageführer Wells Fargo vor, falsche Angaben gemacht und damit der Aktienkurs von Wells Fargo "künstlich aufgebläht" zu haben von Februar 2014 bis September 2016.

ZTE

hat die US-Regierung um eine Aussetzung von der Liste mit Unternehmen gebeten, über die ein Lieferbann verhängt ist. ZTE steht im Mittelpunkt des Handelsstreits zwischen den USA und China, seit es im vergangenen Monat vom Verkaufsverbot betroffen war, weil es gegen US-Sanktionen gegen Iran und Nordkorea verstoßen hat. ZTE sieht sich nun in seiner Existenz bedroht.

