Nach den kräftigen Abgaben der vergangenen Woche zogen die Ölpreise zwischenzeitlich stark an. Allerdings kamen die Notierungen anschließend wieder deutlich zurück. Vor allem die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien hatten zunächst die Ölpreise befeuert. Händler sprachen von der Sorge, Saudi-Arabien könnte die Ölförderung als mögliches Druckmittel bei US-Sanktionen nutzen. Doch hätten sich Anleger anschließend die reduzierten Nachfrageprognosen in Erinnerung gerufen, hieß es. WTI stieg um 0,6 Prozent auf 71,78 Dollar, Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 80,78 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.225,99 1.227,18 -0,1% -1,19 -5,9%

Silber (Spot) 14,68 14,70 -0,1% -0,02 -13,3%

Platin (Spot) 841,30 842,50 -0,1% -1,20 -9,5%

Kupfer-Future 2,78 2,79 -0,4% -0,01 -17,1%

Der Goldpreis setzte seine positive Tendenz der Vorwoche fort. Für die Feinunze ging es 0,7 Prozent auf 1.227 Dollar nach oben, sie kletterte auf das annähernd höchste Niveau seit Juli. Zur Begründung verwiesen Teilnehmer auf den leicht nachgebenden Dollar. Nach Monaten relativer Ruhe hätten die weiter zunehmenden Sorgen in Bezug auf die Handelsstreitigkeiten und Bedenken hinsichtlich des globalen Wirtschaftswachstums den Appetit auf das Edelmetall erhöht, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

HAUSHALTSDEFIZIT USA

Das US-Haushaltsdefizit hat sich im vergangenen Fiskaljahr (zum 30. September) auf 779 (Vorjahr: 666) Milliarden Dollar erhöht. Als Gründe nannte das US-Finanzministerium höhere Staatsausgaben - einschließlich steigender Zinskosten auf die Schulden und erhöhter Mittel für das Militär - bei unveränderten Einnahmen nach der Steuersenkung im vergangen Jahr. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt belief sich das Defizit auf 3,9 (3,5) Prozent. Es war der dritte Anstieg in Folge.

POLITIK SAUDI-ARABIEN

Saudi-Arabien erwägt Medienberichten zufolge, einen gewaltsamen Tod des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi einzuräumen. Der US-Nachrichtensender CNN meldete, Saudi-Arabien bereite einen Bericht vor, demzufolge der Regierungskritiker während eines schief gelaufenen Verhörs gestorben sei.

RIO TINTO

hat im dritten Quartal wegen Wartungsarbeiten und eines Unfalls in einer Mine weniger Eisenerz gefördert. Am Ausblick für das Gesamtjahr, wonach das obere Ende der Exportprognose von 330 Millionen bis 340 Millionen Tonnen erreicht werden soll, hält der Konzern aber fest. In den drei Monaten förderte Rio Tinto 81,9 Millionen Tonnen des für die Stahlherstellung notwendigen Rohstoffs aus seinen australischen Minen. Das ist ein Rückgang von 5 Prozent zum Vorjahreszeitraum und ein Minus von 7 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

MICROSOFT

Im Alter von 65 Jahren ist der Microsoft-Mitbegründer und US-Investor Paul Allen gestorben. Der Milliardär erlag einem Krebsleiden, wie seine Familie mitteilte. Allen hatte Microsoft 1975 zusammen mit Bill Gates gegründet. 1983 verließ er den Software-Giganten aus gesundheitlichen Gründen, blieb aber als Unternehmer und Investor aktiv. Mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 20 Milliarden US-Dollar gehörte Allen zu den reichsten Menschen der Welt.

