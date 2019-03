US-Präsident Donald Trump hat sich für die Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen durch sein Land ausgesprochen. Seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 hält Israel einen Großteil der zwischen Israel und Syrien gelegenen Golanhöhen besetzt, 1981 folgte die Annexion des Gebiets. Die internationale Gemeinschaft erkennt die Annexion nicht an.

BOEING

Nach den jüngsten Abstürzen von zwei Boeing 737 MAX 8 hat die indonesische Fluggesellschaft Garuda den Kauf von 49 Maschinen dieses Typs widerrufen. Die Airline habe in einem Brief an den US-Flugzeugbauer um die Stornierung der Bestellung im Wert von mehreren Milliarden Dollar gebeten, sagte Garuda-Sprecher Ikhsan Rosan. Die Passagiere hätten das Vertrauen in den Flugzeugtyp verloren, sagte er zur Begründung.

NOVARTIS / ALCOM

Novartis will die Tochter Alcon am 9. April abspalten.

PINTEREST

Die Foto-Plattform Pinterest könnte am heuigen Freitag Details zum geplanten Börsengang mitteilten, berichten informierte Personen. Ab Mitte April sollte die Aktie dann an der New York Stock Exchange gelistet werden. Pinterest gehört zu den größeren Börsengängen, die derzeit in den USA in den Startlöchern stehen. Das Unternehmen wurde zuletzt mit rund 12 Milliarden US-Dollar bewertet.

SPARK NETWORKS

Die Online-Partnervermittlung übernimmt den Konkurrenten Zoosk aus San Francisco. Spark, Betreiber von Dating-Plattformen wie SilverSingles, Jdate und E-Darling konzentriert sich vor allem auf sein Wachstum in Nordamerika. Nach Einschätzung des Unternehmens selbst steht die Region für rund die Hälfte des weltweit 5 Milliarden Dollar schweren Marktes für Online-Dating.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2019 02:34 ET (06:34 GMT)