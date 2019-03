China will den Ausbau der Elektromobilität weiter fördern, allerdings weniger stark als bisher. Das Finanzministerium kündigte die Reduzierung der Subventionen um über die Hälfte an. Die maximale Förderung soll ab Juni bei 27.500 Yuan oder umgerechnet rund 3.635 Euro liegen. Bisher subventionierte Peking Elektrowagen noch mit maximal 66.000 Yuan.

QUANTENNA / ON SEMICONDUCTOR

Der US-Halbleiterhersteller ON Semiconductor will mit einem Zukauf einen besseren Zugang zu Kunden im Industrie- und Automobilgeschäft erhalten. Die Amerikaner kaufen dazu den Wifi-Spezialisten Quantenna Communications, der dabei mit 1,07 Milliarden US-Dollar bewertet wird, wie ON Semiconductor mitteilte. Je Aktie will der Halbleiterhersteller 24,50 Dollar zahlen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2019 02:39 ET (06:39 GMT)