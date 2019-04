US-Präsident Donald Trump hat erneut Hoffnungen auf eine rasche Lösung geschürt. "Wir sind nah dran, einen Deal zu machen", sagte er vor einem Treffen mit dem chinesischen Verhandlungsführer Liu He. Bei den Verhandlungen würden in einem "schnellen Tempo" Fortschritte erzielt. Genaueres werde "wahrscheinlich in den nächsten vier Wochen" klar werden.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte sind im Februar um 1,7 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr, weniger stark als mit 2,1 Prozent prognostiziert.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Die philippinischen Verbraucherpreise sind im März um 3,3 Prozent zum Vorjahr gestiege. Ökonomen hatten 3,5 Prozent geschätzt.

US-IMPORTZÖLLE

US-Präsident Donald Trump hat Mexiko mit Importzöllen auf Fahrzeuge gedroht, sollte der Nachbarstaat nicht mehr tun, um illegale Migranten und Drogenschmuggler vom Grenzübertritt in die USA abzuhalten.

US-NOTENBANK

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, den Geschäftsmann Herman Cain für den Gouverneursrat der Federal Reserve zu nominieren. Zuvor hatte Trump bereits seinen ehemaligen Berater im Präsidentschaftswahlkampf, Stephen Moore, als Kandidaten für die Führungsriege der US-Notenbank ins Spiel gebracht - und könnte damit zwei seiner loyalen Unterstützer und Fed-Kritiker in dem mächtigen siebenköpfigen Rat installieren, nachdem er sich monatelang über die Fed beschwert hat.

AMAZON

plant ein Großprojekt für satellitengestützte Internetverbindungen, um Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen für schlecht oder gar nicht an das Internet angeschlossene Regionen anbieten zu können.

AMAZON

Die Ex-Frau von Amazon-Chef Jeff Bezos will dem Milliardär nach ihrer Scheidung 75 Prozent der gemeinsamen Aktien des Online-Versandriesen überlassen. Die Stimmrechte an den Aktien hat MacKenzie Bezos nach eigenen Angaben aber an ihren Mann abgetreten.

BOEING

hat nach der Veröffentlichung erster Ermittlungsergebnisse zum Boeing-Absturz in Äthiopien zugesagt, "alle nötigen" zusätzlichen Maßnahmen für die Sicherheit seiner Maschinen zu ergreifen.

NISSAN-RENAULT

In Tokio hat ein Gericht die Untersuchungshaft des früheren Nissan- und Renault-Chefs Carlos Ghosn bis zum 14. April verlängert.

SAMSUNG

hat im ersten Quartal belastet von einer geringeren Nachfrage nach Speicherchips einen stärker als am Markt befürchtet ausgefallenen Gewinneinbruch erlitten. Samsung bereitete zudem ein erheblicher Preisverfall bei den Chips Schwierigkeiten. Das operative Ergebnis brach um 60 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit dem dritten Quartal 2016. Bei den Angaben handelt es sich um Details zur bereits Ende März verkündeten Gewinnwarnung.

