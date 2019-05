wird einige seiner Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen aussetzen. Das kündigte das Außenministerium an. Die Entscheidung sei vom Hohen Sicherheitsrat des Landes getroffen und den Ländern mitgeteilt worden, die dem Abkommen weiter angehören - Deutschland, Großbritannien, China, Frankreich und Russland.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,3 Millionen Barrel.

LYFT

ist im ersten Quartal wegen hohen Kosten für den Börsengang tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Den Umsatz steigerte der Uber-Rivale allerdings kräftiger als Analysten erwartet haben. Zudem fiel der Ausblick besser als prognostiziert aus. Lyft stiegerte die Erlöse um 95 Prozent auf 776 Millionen US-Dollar. Der Verlust kletterte auf 1,1 Milliarden Dollar, bereinigt berichtete das Unternehmen einen Fehlbetrag von 211,5 Millionen Dollar. Im Vorjahr hatte Lyft einen bereinigten Verlust von 228,4 Millionen Dollar verbucht. Analysten hatten 274 Millionen Dollar erwartet.

SPRINT

hat im Schlussquartal seines Geschäftsjahres deutlich mehr Kunden verloren als befürchtet und einen Milliardenverlust eingefahren. 189.000 Vertragskunden gingen von der Fahne. Es war der stärkste Rückgang für den Konzern seit mindestens Ende 2015. Analysten hatten ein Minus von rund 50.000 Verträgen erwartet. Sprint hatte bereits in einem Schreiben an die Regulierungsbehörden angekündigt, im Geschäftsjahr per Ende März 2019 Kunden zu verlieren. Sprint verbuchte einen Verlust von 2,2 Milliarden US-Dollar nach einem Gewinn von 69 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg auf 8,44 von 8,08 Milliarden Dollar.

UBER/LYFT

Kurz vor dem geplanten Börsengang von Uber sind Fahrer des Dienstes in mehreren US-Großstädten zum Streik aufgerufen worden. Die Arbeitsniederlegungen durch Fahrer von Uber, aber auch Lyft und anderen über Smartphone-Apps vermittelten Fahrdiensten, sollen am Mittwoch unter anderem in Boston, Los Angeles, New York, Philadelphia und Washington stattfinden. Auch in London sind Streiks geplant. Die Organisatoren fordern unter anderem eine höhere Beteiligung der Fahrer an den Einnahmen der Fahrdienste.

