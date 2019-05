Im festgefahrenen Machtkampf in Venezuela sucht der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido den direkten Kontakt zum US-Militär. Er habe seinen Gesandten in Washington angewiesen, Kontakt zum Chef des für Lateinamerika zuständigen Südkommandos der US-Streitkräfte (Southcom) mit dem Ziel einer Kooperation aufzunehmen, sagte Guaido.

Die südafrikanische Regierungspartei ANC hat bei der Parlamentswahl trotz Verlusten ihre absolute Mehrheit verteidigt.

Im Streit um die Steuererklärungen von US-Präsident Donald Trump haben die US-Demokraten im Repräsentantenhaus zwei hochrangige Regierungsmitglieder vorgeladen. Der Vorsitzende des für Steuerrecht zuständigen Ausschusses, Richard Neal, erklärte, er habe Vorladungen an Finanzminister Steven Mnuchin und den Chef der Bundessteuerbehörde IRS, Charles Rettig, ausgestellt. Beide hatten zuvor zwei vom Repräsentantenhaus gesetzte Fristen zur Übergabe von Trumps Steuererklärungen der letzten sechs Jahre verstreichen lassen.

Sonderermittler Robert Mueller wird doch nicht am Mittwoch vom US-Kongress zu seinem Abschlussbericht zur Russland-Affäre befragt. Der mit Spannung erwartete Auftritt Muellers werde nicht in der nächsten Woche stattfinden, sagte der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Jerry Nadler, am Freitag vor Journalisten. Mit Mueller werde noch über den Termin verhandelt, darüber hinaus liefen noch Gespräche mit dem Justizministerium.

Während des G20-Gipfels in Japan im kommenden Monat könnten US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping direkte Gespräche über den Handelsstreit der beiden Länder führen. Die Chancen, dass sich die beiden Staatschefs in Osaka am 28. und 29. Juni persönlich unterhalten, seien "wahrscheinlich ziemlich groß", sagte Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow im Sender Fox News. Mit einer anderen Äußerung löste Kudlow Verwunderung im republikanischen Lager aus - indem er einräumte, die Zölle würden beide Seiten beeinträchtigen.

Angesichts der Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA rechnet EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nicht damit, dass US-Präsident Donald Trump in dieser Woche auch noch Zölle auf Autoimporte aus der EU verhängt. "Die Deadline für die Autozoll-Entscheidung ist der 18. Mai, aber die Frist kann verlängert werden", sagte Malmström der "Süddeutschen Zeitung".

US-Außenminister Mike Pompeo kommt am Montag zu Gesprächen über den Iran nach Brüssel. Dort kommen um 10.00 Uhr die EU-Außenminister zusammen, um über Iran zu beraten, nachdem das Land kürzlich angekündigt hat, bestimmte Auflagen aus dem Atomabkommen nicht mehr einzuhalten. Die USA verstärken derweil ihre Militärpräsenz in der Region und verlegen ein Kriegsschiff sowie ein Flugabwehrraketensystem dorthin.

Der chinesische Daimler-Partner Baic wolle eine Beteiligung von bis zu 5 Prozent an Daimler erwerben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat sich beim Thema Volkswagen eine Rüge bei Gericht eingefangen. US-Distriktrichter Charles Breyer warf die Frage auf, warum die SEC so lange gewartet hat, um den Konzern wegen des Vorwurfs des Betruges von US-Anleiheinvestoren zu verklagen.

steht nach Angaben informierter Personen kurz vor der Übernahme des Vermögensverwalters United Capital.

Der mit Spannung erwartete Megabörsengang des US-Fahrdienstvermittlers Uber geriet zum Debakel. Der erste Kurs wurde mit 42 Dollar festgestellt, der letzte mit 41,57. Damit lag er um 7,6 Prozent unter dem Ausgabepreis. Der Börsenwert des Unternehmens beträgt damit etwa 77 Milliarden Dollar.

