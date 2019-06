US-Außenminister Mike Pompeo nimmt überraschend an der sogenannten Bilderberg-Konferenz im Schweizer Kurort Montreux teil. Seine Anwesenheit bei der weitgehend von der Öffentlichkeit abgeschotteten Veranstaltung wurde vom US-Außenministerium bestätigt.

BANKEN-STRESSTEST USA

Die US-Notenbank will die Ergebnisse ihres jüngsten großen Banken-Stresstests am 21. und 27. Juni mitteilen.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump will in Kürze offiziell seine Bewerbung um eine Wiederwahl als US-Präsident bekanntgeben. Er werde seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bei einer Großveranstaltung am 18. Juni verkünden, schrieb Trump vie Twitter.

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank Fed will die Ergebnisse ihres jüngsten großen Banken-Stresstests am 21. und 27. Juni mitteilen. Dem üblichen Muster folgend sollen zunächst die Resultate gemäß des "Dodd-Frank Act" zur Förderung der Stabilität des Finanzmarkts veröffentlicht werden, danach das abschließende Urteil über die Ausschüttungspläne der großen Banken.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Mai lag unverändert bei 50,2 Punkte und hielt sich damit über der Expansion anzeigenden 50-Punkte Marke.

KONJUNKTUR JAPAN

Der Absatz von Kraftfahrzeugen ist um 4,8 Prozent im Mai gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

ÖLFÖRDERUNG USA

Erstmals seit vier Wochen waren in den USA in der vergangenen Woche wieder mehr Ölförderanlagen in Betrieb. Wie der Ölfelddienstleister Baker Hughes am Freitag mitteilte, stieg die Zahl der aktiven Bohrlöcher um 3 auf 800. In den drei Wochen zuvor war die Zahl jeweils gesunken.

SCHWEINEPEST - HONGKONG

Nach dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in einem Schlachthof haben die Behörden die Tötung von 4.700 weiteren Tieren angeordnet.

ATOMSTREIT USA/IRAN

Irans Präsident Hassan Ruhani hat die USA zu "Respekt" bei möglichen Verhandlungen im Atomstreit aufgefordert. Sein Land sei offen für Gespräche, allerdings nicht "auf Befehl" aus Washington. Auch die USA sind laut US-Außenminister Mike Pompeo bereits sich an einem Tisch mit den Iran zu setzen.

Allerdings werde sein Land den Kampf gegen die "bösartigen Aktivitäten" des Iran fortsetzen.

ZOLLSTREIT USA/MEXIKO

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat sich zuversichtlich gezeigt, mit den USA über die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle verhandeln zu können. Er gehe nicht davon aus, dass die Zölle letztlich in Kraft treten würden.

VENEZUELA I

Nach den ergebnislosen Verhandlungen mit Vertretern der Regierung hat Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaido seine Forderung nach einem Rücktritt von Präsident Nicolas Maduro bekräftigt. Dieser werde sein Amt noch in diesem Jahr aufgeben müssen.

VENEZUELA II

Kanada schließt vorübergehend seine Botschaft im südamerikanischen Krisenstaat Venezuela. Außenministerin Chrystia Freeland warf der Regierung des venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduro vor, kanadischen Diplomaten die Akkreditierung zu verweigern. Kanada war im Januar eines der ersten Länder, das den selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó anerkannte.

HONDURAS

Am Rande von Demonstrationen gegen Reformpläne der Regierung ist die Botschaft der USA attackiert worden. Maskierte Menschen zündeten am Freitag die Tür der Botschaft in Tegucigalpa an. Das Gebäude selbst wurde nicht beschädigt.

BOEING

hat mit weiteren Problemen bei seiner Baureihe 737 zu kämpfen. Die US-Aufsichtsbehörde FAA teilte mit, dass Bauteile innerhalb der Flügel von mehr als 310 Maschinen des Typs 737 möglicherweise fehlerhaft sind und ersetzt werden müssten. Das bezieht sich auch auf die 737 Max, die derzeit ohnehin am Boden bleiben muss.

FEDEX

ist im US-chinesischen Handelskonflikt zwischen die Fronten geraten. Chinesische Behörden ermittelten gegen den US-Logistikkonzern wegen des Verdachts, dass das Unternehmen gegen die Interessen chinesischer Kunden gehandelt habe.

GOOGLE

Das US-Justizministerium bereitet laut Kreisen ein neues Kartellverfahren gegen Google vor. Die Wettbewerbshüter wollen die Geschäftspraktiken des Konzerns im Zusammenhang mit seinem Suchmaschinendienst und anderen Geschäftsfeldern unter die Lupe nehmen, hieß es.

HUAWEI

hat nach eigenen Angaben mit einem neuen Vertragsentwurf seine Kooperation mit der Afrikanischen Union (AU) gestärkt. Das Abkommen enthalte Übereinkünfte über Cloud-Dienste, Künstliche Intelligenz und den neuen Mobilfunkstandard 5G.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2019 01:34 ET (05:34 GMT)