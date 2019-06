Mexiko hat das neue Handelsabkommen mit den USA und Kanada ratifiziert. Es soll das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) ersetzen. Mexiko ist der erste Vertragspartner, der die Ende November unterzeichnete Vereinbarung ratifiziert hat.

NORDKOREA / CHINA

Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zu Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang eingetroffen. Es handelt sich um den ersten Besuch eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 14 Jahren. Beide Länder befinden sich derzeit in festgefahrenen Verhandlungen mit den USA: Peking streitet mit Washington über Strafzölle, Pjöngjang über die atomare Abrüstung und Sanktionen. Beobachter sehen in Xis Staatsbesuch ein Signal an US-Präsident Donald Trump , um diesen an den großen chinesischen Einfluss auf Nordkorea zu erinnern.

ORACLE

hat in seinem vierten Geschäftsquartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Umsatz stieg auf 11,14 (11,01) Milliarden Dollar, der Nettogewinn auf 3,74 (3,28) Milliarden. Bereinigt lag letzterer je Aktie bei 1,19 Dollar, während Analysten mit 1,07 Dollar gerechnet hatten. Die Umsatzerwartung lag bei 10,93 Milliarden Dollar.

