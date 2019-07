Donald Trump hat als erster US-Präsident nordkoreanischen Boden betreten. Zusammen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un überschritt Trump am Sonntag in der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea die Grenze zum Norden. Anschließend begaben sie sich zusammen auf südkoreanisches Staatsgebiet, wo sie Südkoreas Staatschef Moon Jae In trafen.

POLITIK HONGKONG

In Hongkong ist die Polizei am Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China gewaltsam gegen Protestierende vorgegangen. Die Polizei setzte am Montagmorgen Pfefferspray und Schlagstöcke gegen Demonstranten ein, die eine Hauptstraße im Stadtteil Wanchai blockiert hatten, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

POLITIK VENEZUELA

Venezuela hat 58 Kolumbianer in ihre Heimat abgeschoben, die seit zweieinhalb Jahren wegen eines angeblichen Umsturzversuchs festgehalten worden waren.

HANDELSPOLITIK JAPAN/ SÜDKOREA

Japan hat seine Exportkontrollen für Waren Richtung Südkorea verschärft und heizt damit den Streit zwischen den beiden Ländern weiter an. Betroffen sind Materialien für Halbleiter und Smartphones, was die Lieferketten für Produzenten belasten dürfte. Der japanische Premierminister Shinzo Abe war jüngst mehrfach mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae-in im Umgang mit Zwangsarbeit und Zwangsprostitution während des Zweiten Weltkriegs aneinander geraten.

HANDELSPOLITIK EU / VIETNAM

Die EU hat ein umfassendes Handelsabkommen mit Vietnam unterzeichnet. Durch das Abkommen sollen nahezu alle Einfuhrzölle auf Waren zwischen der EU und dem südostasiatischen Land wegfallen.

KONJUNKTUR CHINA

Das verarbeitende Gewerbe in China ist im Juni in die Rezessionszone gefallen. Der von Caixin und Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel auf 49,4 von 50,2 im Mai. Am Sonntag hatte schon der offizielle Einkaufsmanagerindex Chinas ebenfalls ein trübes Bild für den verarbeitenden Sektor gegeben. Er blieb im Juni zwar unverändert, verharrte mit 49,4 aber ebenfalls im Kontraktionsbereich. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe fiel im Juni auf 54,2 Punkte von 54,3.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung in Japans Industrie ist im zweiten Quartal auf das tiefste Niveau seit September 2016 gefallen. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank zeigte für das Quartal angesichts der wachsenden Handelskonflikte nur noch einen Wert von plus 7, nachdem der Index im ersten Quartal noch auf plus 12 gekommen war. Volkswirte hatten mit plus 9 einen besseren Wert erwartet.

VERBRAUCHERPREISE INDONESIEN

- Kernverbraucherpreise Juni +3,25% gg Vorjahr (Mai: +3,12%)

- Verbraucherpreise Juni +0,55% gg Vm (PROG: +0,6%)

- Verbraucherpreise Juni +3,28% gg Vj (PROG: +3,3%)

WALFANG JAPAN

Japan hat nach mehr als 30 Jahren den kommerziellen Walfang wieder aufgenommen. Fünf Walfangschiffe liefen am Montag aus dem Hafen der nordjapanischen Stadt Kushiro aus, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch in anderen Häfen des Landes sollten Walfangschiffe starten. Die japanische Fischereibehörde hat Quoten für den Walfang festgelegt. Bis Ende Dezember dürfen demnach 227 Wale erlegt werden, darunter 52 Minkwale.

OPEC

Der saudische Energieminister Khalid al-Falih geht davon aus, dass die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) und die von Russland angeführten Partnerländer die bestehende Förderkürzung verlängern werden. Am wahrscheinlichsten sei eine Verlängerung der Kürzungen um neun Monate.

INVESTITIONEN CHINA

Einen Tag nach der leichten Entspannung in den Handelsgesprächen mit den USA hebt China einige Beschränkungen im eigenen Land auf. Die Liste der Sektoren, in denen Ausländer im Reich der Mitte Restriktionen unterliegen, wurde bei einer Neufassung etwas kürzer. So dürfen Nicht-Chinesen unter anderem künftig auch nach Öl- und Gas in China suchen, ohne dabei ein Gemeinschaftsunternehmen gründen zu müssen.

