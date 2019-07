Der im März aus Venezuela ausgewiesene deutsche Botschafter Daniel Kriener darf nach Angaben der Regierung in Caracas wieder in das südamerikanische Land zurückkehren. Deutschland und Venezuela hätten sich bei einem bilateralen Treffen am Montag in Berlin auf eine "Normalisierung" ihrer Beziehungen verständigt, erklärte die venezolanische Regierung. Die Bundesregerierung habe der "Rückkehr" Krieners bereits zugestimmt.

AUSLÄNDISCHE INVESTITIONEN CHINA

China wird schon ab 2020 darauf verzichten, die Beteiligung von Ausländern an Finanzfirmen zu begrenzen. Das geschehe ein Jahr vor dem bisherigen Zeitplan und solle die Bereitschaft Pekings zum Öffnen seiner Märkte signalisieren, sagte Ministerpräsident Li Keqiang.

ZINSPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen die Zinsen gesenkt, um die heimische Wirtschaft gegen einen weltweiten Konjunkturabschwung zu stärken. Die Zentralbank verringerte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkt auf das Rekordtief von 1,00 Prozent.

ANHEUSER-BUSCH INBEV

Die Asientochter des Brauereikonzerns will bei einem Börsengang in Hongkong bis zu 9,8 Milliarden US-Dollar einnehmen. Die Budweiser Brewing Company APAC Ltd würde damit den größten Börsengang eines Lebensmittel- und Getränkeherstellers weltweit starten. Das Bookbuilding solle noch an diesem Dienstag beginnen, erster Börsentag soll der 19. Juli sein, berichten mehrere Informanten.

EXXON MOBIL

Schwächere Erdgaspreise und geringere Margen aus dem Chemiegeschäft werden im zweiten Quartal 2019 das Ergebnis des US-Mineralölkonzerns belasten. In einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC erklärte Exxon, dass der Gewinn in den Bereichen Öl- und Gasexploration sowie Raffinierung in dem Quartal per Ende Juni wahrscheinlich unter dem des Vorjahresquartals liegen dürfte. Im zweiten Quartal des Vorjahres verzeichnete Exxon einen Gewinn von 4 Milliarden US-Dollar.

WPP / BAIN CAPITAL

Der Werbekonzern WPP hat exklusive Gespräche mit der Beteiligungsgesellschaft Bain Capital über sein Marktforschungsunternehmen Kantar aufgenommen. Gedacht werde an den Verkauf einer Mehrheit, wobei Kantar mit rund 4 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet werde, teilte WPP mit.

