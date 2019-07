Die Ölpreise sackten abrupt ab, als US-Außenminister Mike Pompeo und US-Präsident Trump sagten, man nähere sich Verhandlungen mit dem Iran über sein Atomprogramm. Derweil hob Irans Außenminister hervor, sein Land sei zu Verhandlungen bereit, wenn die USA die Sanktionen zurücknähmen. Zuvor hatten die Preise behauptet tendiert, nachdem der Sturm Barry den Golf von Mexiko am Montag passiert hat, ohne viel Schaden anzurichten. Barry hatte nur kurze Zeit den Status eines Hurrikans genossen. Die Degradierung zum gewöhnlichen Sturm in Verbindung mit der noch immer hohen Ölförderung in den USA bremsten die Preise, so die Analysten der London Capital Group. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verlor zum Settlement 3,3 Prozent auf 57,62 Dollar. Brentöl notierte 2,3 Prozent tiefer bei 64,94 Dollar. Im asiatisch geprägten Handel am Mittwoch zeigen sich die Ölpreise stabilisiert.

Leichter zeigte sich der Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,7 Prozent auf 1.405 Dollar, belastet auch durch den gestiegenen Dollar. Der Aufwärtstrend des Edelmetalls sei intakt, trotz der jüngsten Rekorde an den Aktienmärkten, sagten Marktteilnehmer. Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda, sieht den kurzfristigen Widerstand des Goldpreises bei 1.500 Dollar. Das zinslos gehaltene Gold dürfte von den voraussichtlich weiter sinkenden Zinsen profitieren.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

EINWANDERUNGSPOLITIK USA

In den USA haben mehrere Menschenrechtsorganisationen Klage gegen die Verschärfung des Asylrechts der US-Regierung eingereicht.

ROHÖLLAGERBESTÄNDE USA

Die Rohöllagerbestände sind in der zurückliegenden Woche um 1,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 8,1 Millionen Barrel berichtet worden.

BHP

erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine Steigerung in der Eisenerzproduktion. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe diese allerdings stagniert, teilte das australische Bergbauunternehmen mit. In dem Jahr per Ende Juni produzierte der Konzern 238 Tonnen Eisenerz in den australischen Minen. Im laufenden Geschäftsjahr per Ende Juni 2020 plant BHP eine Produktion zwischen 242 und 253 Tonnen.

UNITED AIRLINES

hat mit seinen Zweitquartalszahlen die Gewinn-Erwartungen übertroffen. Die Mutter der Fluglinie United Airlines erzielte ein Ergebnis von 1,1 (Vorjahr: 0,89) Milliarden Dollar, das sind 4,02 (2,48) Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,21 (3,22) Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem adjustierten Gewinn von 4,12 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz entsprach mit 11,4 (10,8) Milliarden Dollar den Erwartungen. Zudem wurde ein 3 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

