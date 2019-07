US-Präsident Donald Trump sieht eine mögliche Einigung mit dem Iran in weite Ferne rücken. "Es fällt mir immer schwerer, ein Abkommen mit dem Iran schließen zu wollen", sagte Trump am Montag vor Journalisten im Weißen Haus. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte Sanktionen gegen den chinesischen Ölkonzern Zhuhai Zhenrong an. Das Staatsunternehmen ist der wichtigste Importeur von iranischem Rohöl in China.

POLITIK SÜDKOREA

Südkorea hat nach eigenen Angaben Warnschüsse auf ein russisches Militärflugzeug abgegeben, das den Luftraum des Landes verletzt haben soll. Die Hintergründe sollten nun aufgeklärt werden.

POLITIK INDIEN

Die indische Regierung hat Angaben von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Neu Delhi habe ihn um Vermittlung im Kaschmir-Konflikt mit Pakistan gebeten. Ein Sprecher des indischen Außenministeriums sagte, Premierminister Narendra Modi habe keine solche Bitte an Trump gerichtet. Es sei immer die Position Indiens gewesen, dass offene Fragen mit Pakistan auf bilateraler Ebene diskutiert werde müssten.

STROMVERSORGUNG VENEZUELA

Venezuela ist erneut durch einen großflächigen Stromausfall in Dunkelheit gestützt worden. Kommunikationsminister Jorge Rodríguez sprach von einem "elektromagnetischen" Angriff, der auf die Stromerzeugung in der südlichen Region Guayana abgezielt habe.

HALBLEITERBRANCHE

Die Marktforscher von Gartner werden deutlich pessimistischer für die weltweite Halbleiterbranche. Der Umsatz dürfte 2019 um 9,6 Prozent sinken, heißt es im jüngsten Branchenbericht.

FACEBOOK

Die erwartete milliardenschwere Beilegung des Streits zwischen Facebook und der Federal Trade Commission (FTC) soll schon bald kommen, möglicherweise bereits am Mittwoch. Die für den Verbraucherschutz zuständige FTC werde eine entsprechende Ankündigung noch diese Woche machen, berichten mehrere Informanten. Vor einer Woche war durchgesickert, dass der Betreiber sozialer Netzwerke wohl eine Strafe von rund 5 Milliarden Dollar zu zahlen habe.

STARBUCKS

will das mobile Bestellen und Bezahlen in seinen Filialen vorantreiben. Zur Weiterentwicklung der entsprechenden Technologie hat der US-Konzern nun in die Firma Brightloom investiert und sich einen Sitz im Board gesichert. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt.

