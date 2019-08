Der Dollar kletterte auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren, der ICE-Dollarindex schoss mit den falkenhaft interpretierten Powell-Aussagen um 0,6 Prozent nach oben. Der Euro fiel dagegen auf Jahrestief und ging im späten Handel bei 1,1069 Dollar um nach Wechselkursen um 1,1163 Dollar im Tageshoch.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,85 58,58 -1,2% -0,73 +20,9%

Brent/ICE 64,35 65,05 -1,1% -0,70 +16,3%

Mit Aufschlägen zeigten sich die Ölpreise. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich in der Vorwoche deutlicher als erwartet verringert. Die US-Vorräte ermäßigten sich die siebte Woche in Folge und erreichten des niedrigste Niveau des Jahres. Daneben blieb auch der eskalierende Konflikt im Persischen Golf auf dem Radar. WTI stieg um 0,9 Prozent auf 58,58 Dollar, Brent kletterte um 1,0 Prozent auf 65,17 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.408,15 1.413,80 -0,4% -5,66 +9,8%

Silber (Spot) 16,13 16,27 -0,9% -0,14 +4,1%

Platin (Spot) 856,65 864,00 -0,9% -7,35 +7,6%

Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,3% -0,01 +0,6%

Der Goldpreis geriet mit der Aussicht auf ein Ausbleiben einer Serie von Zinsreduzierungen unter Druck. Die Feinunze verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 1.413 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juni wieder etwas erholt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor stieg auf 49,9 (Juni: 49,4) Punkte.

BRASILIEN LEITZINS

Die brasilianische Zentralbank hat am Mittwoch zum ersten Mal seit 16 Monaten ihren Leitzins gesenkt. Der Selic-Satz wurde um 50 Basispunkte auf das Rekordtief von 6,00 Prozent zurückgenommen. Sie reagierte damit auf ein schwächelndes Wirtschaftswachstum, hohe Arbeitslosigkeit und niedrige Inflation.

VEOLIA ENVIRONNEMENT

will sich in den USA verschlanken und dazu US-Energieanlagen an Antin Infrastructure Partners für 1,25 Milliarden Dollar verkauft werden.

QUALCOMM

hat in seinem dritten Geschäftsquartal zwar einen Umsatz- und Gewinnsprung gemacht. Das war aber einer einmaligen Zahlung von 4,7 Milliarden US-Dollar im Lizenzstreit mit Apple geschuldet. Im Quartal ging der um die Apple-Zahlung bereinigte Umsatz um 13 Prozent auf 4,89 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten mit 5,09 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 80 Cent zwar 20 Prozent unter dem Vorjahreswert, Analysten hatten aber nur 76 Cent erwartet.

August 01, 2019 02:00 ET (06:00 GMT)