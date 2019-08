Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Umschuldungspläne Argentiniens als Zahlungsausfall gewertet. Die Agentur stufte das langfristige Kreditrating der Papiere in lokalen und internationalen Währungen auf SD ab, was einem Zahlungsausfall entspreche. Die Regierung will ihre Schulden beim IWF und bei Anleihegläubigern restrukturieren.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat am Freitag den Leitzins bei 1,5 Prozent belassen.

HONGKONG

Der bekannte Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong ist nach Angaben seiner Partei festgenommen worden. Zuvor hatte die Polizei eine für Samstag geplante Großdemonstration der Demokratiebewegung gegen die pekingtreue Führung der chinesischen Sonderverwaltungszone verboten. In Hongkong gibt es seit drei Monaten Massendemonstrationen für mehr Demokratie und gegen eine wachsende Einflussnahme Pekings. Dabei hatte es am vergangenen Wochenende schwere gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben.

IRAN

Die europäischen Garantiemächte des Atomabkommens mit dem Iran kommen am Freitag kurzfristig zu Beratungen zusammen. Der britische Außenminister Dominic Raab werde in Helsinki mit seinen Kollegen aus Deutschland und Frankreich sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini Gespräche darüber führen, wie das Abkommen erhalten werden könne, teilte die britische Regierung mit.

USA - WAHLKAMPF

Die Zahl der Bewerber bei den US-Demokraten um die Kandidatur gegen Präsident Trump ist weiter geschrumpft: Nun warf auch Senatorin Kirsten Gillibrand das Handtuch. Damit verbleiben 20 Bewerber.

USA /POLEN

Wegen des auf die Küste des US-Bundesstaats Florida vorrückenden Hurrikans "Dorian" hat US-Präsident Donald Trump eine geplante Reise nach Polen kurzfristig abgesagt.

ÖL-/GAS-INDUSTRIE USA

Die US-Regierung will Regulierungen gegen den Ausstoß des klimaschädlichen Gases Methan abschaffen. Damit solle die Öl- und Erdgasbranche von "nutzlosen" Belastungen befreit werden, so der Chef der US-Umweltbehörde

GROUPON

Der Druck der Investoren auf den Gutschein-Anbieter nimmt nach dem Kursverfall der Aktie und den zuletzt schwachen Zahlen offenbar zu. Sowohl Anleger des Unternehmens als auch diverse externe aktivistische Gruppen verstärkten ihren Einfluss bei dem Unternehmen, indem sie ihre Anteile erhöhten oder mit bestehenden Anlegern zusammenarbeiteten, sagten informierte Personen.

HUAWEI

Die USA nehmen Huawei offenbar wegen weiterer Fälle angeblichen Technologiediebstahls ins Visier. Informierte Personen sagten, dass US-Staatsanwälte mehrere weitere Fälle, die auf bestehenden Verfahren aufbauten, untersuchten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2019 01:44 ET (05:44 GMT)