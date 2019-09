Die brasilianische Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet weiter gelockert. Sie senkte den Leitzins Selic auf 5,5 von 6,0 Prozent und damit auf ein Rekordtief. Ökonomen gehen von wenigstens einem weiteren Zinsschritt in diesem Jahr aus, in einem von der Zentralbank selbst erhobenen Konsens sehen sie den Selic bei 5 Prozent am Jahresende.

KONJUNKTUR NEUSEELAND

Das neuseeländische BIP ist im zweiten Quartal saisonbereinigt zum Vorquartal um 0,5 Perozent gewachsen, einen Tick stärker als mit 0,4 Prozent erwartet.

AT&T

will seine Tochtergesellschaft DirecTV nun offenbar doch loswerden und prüft mehrere Möglichkeiten, sich von dem Fernsehsatellitenbetreiber und Programmanbieter zu trennen, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. AT&T hatte DirecTV 2015 für 49 Milliarden US-Dollar gekauft. Der aktivistische Investor Elliott hatte jüngst einen Verkauf gefordert.

CISCO SYSTEMS / DATADOG

Cisco Systems ist offenbar mit dem Kauf des Softwarespezialisten Datadog kurz vor dessen Börsengang gescheitert. Cisco habe deutlich mehr als die 7 Milliarden Dollar geboten, die Data Group als Bewertung beim Börsengang anstrebe, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Datadog habe den Vorschlag aber zurückgewiesen und darauf verwiesen, dass der Börsenwert des Unternehmens im Laufe der Zeit über dem Gebotspreis liegen werde.

MICROSOFT

will Aktien im Volumen von bis zu 40 Milliarden Dollar zurückkaufen. Zudem soll die Quartalsdividende um 11 Prozent auf 51 Cent steigen. Es ist das dritte Mal, dass der Board des Konzerns ein Rückkaufprogramm dieser Größe genehmigt hat. Bereits 2013 und 2016 gab es solche Maßnahmen. Für das jüngste Aktienrückkaufprogramm gibt es kein festes Ablaufdatum. Es sei auch möglich, das Programm zu kürzen, heißt es.

TOKYO ELECTRIC POWER (TEPCO)

Achteinhalb Jahre nach dem Atomunglück von Fukushima hat ein japanisches Gericht drei ehemalige Manager des Kraftwerksbetreibers Tepco vom Vorwurf der Fahrlässigkeit mit Todesfolge freigesprochen. Das Gericht kam zu dem Schluss, die drei Angeklagten könnten nicht für die Folgen des Atomunglücks im Kraftwerk von Fukushima verantwortlich gemacht werden. In dem Kraftwerk fiel nach einem schweren Erdbeben und Tsunami am 11. März 2011 das Kühlsystem aus, woraufhin es in mehreren Reaktoren zur Kernschmelze kam.

US STEEL

wird angesichts mauer Verkaufspreise pessimistischer für den Markt für Flachstahlprodukte und geht nun davon aus, dieses Jahr 10,7 Millionen Tonnen seines wichtigsten Produkts auszuliefern. Im Juni waren noch 11 Millionen Tonnen angepeilt worden, bei der Prognose im ersten Quartal 11,5 Millionen.

