Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,9 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,2 Millionen.

STREIT EU - USA FLUGZEUGINDUSTRIE

Die EU bereitet sich auf weitere Strafzölle der USA auf europäische Produkte vor. Brüssel werde sich "entschlossen verteidigen", sollten die USA im Rahmen des Streits um Staatshilfen für die Flugzeugindustrie Strafzölle einführten, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Dienstag. Eine für Mittwoch erwartete Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) zu Ungunsten der Europäer galt zuletzt als wahrscheinlich.

AUTOMOBILABSATZ USA

September 2019 2018 Veränderung

gg Vorjahr

VOLKSWAGEN 26.947 30.555 -12%

BMW

- Marke BMW 27.467 25.908 +6%

DAIMLER 32.002 30.617 +4,5%

- Mercedes-Benz USA 27.433 26.169 +4,8%

- Vans 4.569 4.448 +2,7%

PORSCHE 5.213 k.A. +2,2%

AUDI 16.130 19.350 -17%

GENERAL MOTORS*

TOYOTA 169.656 203.100 -16,5%

davon Marke Lexus 18.860 24.599 -23,3%

HONDA 113.925 k.A. -14%

NISSAN 101.244 k.A. -18%

FORD*

Fiat Chrysler*

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

-GM, Fiat Chrysler und Ford legen ihre Absatzzahlen mit den Quartalszahlen offen.

GENERAL MOTORS

leidet unter einer Teileknappheit wegen eines Streiks in den USA und muss deshalb die Produktion eines Werks in Mexiko stoppen. Analysten von JP Morgan schätzen, dass dies den Gewinn von GM jede Woche um 20 Millionen US-Dollar mindern wird.

