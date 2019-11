Angesichts der katastrophalen Ölpest vor der Nordostküste Brasiliens hat Staatschef Jair Bolsonaro vor dramatischen Folgen gewarnt. Seit drei Monaten wird die brasilianische Nordostküste von einer schweren Ölpest heimgesucht. Betroffen sind mehr als 200 Orte, rund 2.250 Kilometer Küste wurden seit Beginn der Krise verseucht. Am Freitag hatten die brasilianischen Behörden der Betreiberfirma eines griechischen Tankers vorgeworfen, für die Ölpest verantwortlich zu sein. Die Firma Delta Tankers wies dies zurück.

BOLIVIEN

Nach der umstrittenen Wiederwahl des bolivianischen Präsidenten Evo Morales hat der einflussreiche Regionalpolitiker Luis Fernando Camacho ihm ein Ultimatum für seinen Rücktritt gestellt.

CHILE

Erneut sind zehntausende Menschen für Reformen auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Santiago de Chile versammelten sich die Demonstranten, darunter viele junge Menschen und Familien, auf der zentralen Plaza Italia, wie AFP-Reporter berichteten. Die örtlichen Behörden sprachen von 20.000 Teilnehmern.

HONGKONG

Trotz eines Demonstrationsverbots ist Hongkong erneut von gewaltsamen Protesten erschüttert worden: Demonstranten lieferten sich Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften, die Polizei setzte in mehreren Vierteln Tränengas und Wasserwerfer ein. Zu den Protesten aufgerufen hatte der Demokratieaktivist Joshua Wong. Derweil haben mehrere chinesische Staatsmedien eine "härtere Linie" in der chinesischen Sonderverwaltungszone gefordert.

PHILLIPINEN

Nach zwei schweren Erdbeben auf der Insel Mindanao ist die Zahl der Toten auf mehr als 20 gestiegen. 432 Menschen seien verletzt worden. Nach zwei Vermissten werde weiterhin gesucht.

DEUTSCHLAND / INDIEN

Vor dem Hintergrund einer extremen Smog-Lage in der Hauptstadt Neu Delhi hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Indien eine Milliarde Euro für den Ausbau umweltfreundlicher Verkehrsmittel zugesagt.

USA / MEXIKO

US-Präsident Donald Trump sieht nach einem Bericht über die Überwindung seiner Mauer an der Grenze zu Mexiko mittels einfachen Werkzeugs keinen Grund für Zweifel.

VEREINTE NATIONEN / ASIEN

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die asiatischen Länder aufgefordert, angesichts des Klimawandels ihre "Abhängigkeit" von der Kohle zu beenden.

INNENPOLITIK USA

Auf Druck der US-Medien Buzzfeed und CNN hat das Justizministerium in Washington Dokumente zum Hackerangriff auf E-Mail-Konten der Demokratischen Partei während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 veröffentlicht.

FREIHANDEL ASIEN

Die Unterzeichnung des RCEP-Freihandelsabkommen erfolgt wohl erst im kommenden Jahr. Die Verhandlungen über die Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) von Staaten in Asien und Ozeanien seien weitestgehend abgeschlossen, die noch offenen Punkte sollten bis Februar geklärt sein, hieß es in einem Erklärungsentwurf des Gipfeltreffens der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) vom Sonntag in Bangkok.

HANDELSSTREIT USA / CHINA

In einem seit Jahren schwelenden Handelsstreit zwischen Peking und Washington hat die Welthandelsorganisation (WTO) der chinesischen Seite teilweise Recht gegeben: Ein Schiedsgericht entschied, dass China Strafzölle auf US-Importe im Wert von jährlich bis zu 3,58 Milliarden Dollar erheben dürfe. Hintergrund ist ein Streit um Anti-Dumping-Maßnahmen der USA.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL USA

Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat der frühere Vizepräsident Joe Biden im Schlüssel-Bundesstaat Iowa weiter an Boden verloren.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

In Australien sind die Einzelhandelsumsätze im September um 0,2 Prozent saisonbereinigt gestiegen. Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet.

ARAMCO

Der seit langem geplante Börsengang des saudischen Ölkonzerns nimmt konkrete Formen an. Das staatliche Unternehmen hat von den Finanz- und Regulierungsbehörden des Golfstaates die nötige Zulassung erhalten.

BERKSHIRE HATHAWAY

Die Liquiditätsposition hat im dritten Quartal einen neuen Höchststand erreicht. Die US-Beteiligungsgesellschaft hielt per 30. September Liquidität oder in kurzlaufenden Anleihen geparkte Gelder in Höhe von 128 Milliarden US-Dollar, wie Berkshire Hathaway am Wochenende mitteilte.

MCDONALD'S

Die Restaurantkette hat ihren CEO Steve Easterbrook wegen einer Beziehung zu einer Mitarbeiterin entlassen. Das Board des Konzerns habe am Freitag nach einer Untersuchung der Angelegenheit für die Entlassung des Vorstandschefs gestimmt, teilte die McDonald's Corp am Sonntag mit. Easterbrooks Nachfolge werde mit sofortiger Wirkung der bisherige US-Chef Chris Kempczinski antreten.

AUTOABSÄTZE USA

Die großen Autohersteller haben für Oktober folgen US-Absätze berichtet:

MONAT 2019 2018 Veränderung

gg Vorjahr

VOLKSWAGEN 28.072 29.000 -3,2%

AUDI 19.172 16.056 +19,4%

BMW

- Marke BMW 25.440 23.262 +9,4%

- Marke Mini 2.962 3.166 -6,4%

DAIMLER

- Mercedes-Benz USA 27.867 27.537 +1,2%

- Vans 4.263 4.182 +1,9%

PORSCHE 5.447 4.817 +13,1%

TOYOTA 188.787 191.102 -1,2%

davon Marke Lexus 23.143 22.716 +1,9%

HONDA 131.443 122.182 +7,6%

HYUNDAI 57.094 52.653 +8%

