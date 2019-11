Trotz des stärkeren Dollars erholte sich der Goldpreis, die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 1.458 Dollar. Händler sprachen von einer Gegenreaktion auf die herben Verluste der vergangenen Tage.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF USA

Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer Präsidentschaftskandidatur für die US-Demokraten getan. Er sei nun auch im Bundesstaat Arkansas für die demokratische Vorwahl "offiziell registriert", schrieb der Multi-Milliardär im Kurzbotschaftendienst Twitter.

POLITIK USA / BOLIVIEN

Angesichts der auch nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales andauernden Gewalt in Bolivien raten die USA ihren Staatsbürgern von Reisen in das südamerikanische Land ab. Zudem werde das Botschaftspersonal in La Paz reduziert, teilte das US-Außenministerium mit.

POLITIK BOLIVIEN

Die Oppositionspolitikerin Jeanine Añez hat sich in Bolivien selbst zur Übergangspräsidentin ernannt. Die bisherige zweite Vize-Präsidentin des Senats vollzog diesen Schritt, nachdem das Parlament zuvor nicht die für eine Wahl notwendige Beschlussfähigkeit erreicht hatte. Zur Begründung für die Selbstproklamation gab die Oppositionspolitikerin die "Notwendigkeit" an, "ein Klima des sozialen Friedens zu schaffen". Zugleich kündigte sie an, "so schnell wie möglich Neuwahlen abzuhalten".

POLITIK CHILE

In Chile haben erneut zehntausende Menschen gegen die Politik der Regierung protestiert. Im Zentrum der Hauptstadt Santiago de Chile forderten nach offiziellen Angaben mehr als 80.000 Demonstranten grundlegende soziale Reformen. Am Rande des Protestzuges kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei, wie AFP-Korrespondenten berichteten. Auf einigen Straßen wurden Straßensperren errichtet.

SAINT-GOBAIN / CONTINENTAL BUILDING

Saint-Gobain kauft für 1,4 Milliarden US-Dollar die Continental Building Products mit Sitz im US-Bundesstaat Virginia.

BOEING

liegt mit den Auslieferungen von Großraumflugzeugen weiterhin hinter seinen geplanten Produktionsraten zurück. Damit steigt der Druck auf die Cashflows des Konzerns, die durch das inzwischen seit neun Monaten bestehende Flugverbot für die 737 MAX bereits stark belastet sind.

GOOGLE

Die Bundesbehörde "Office for Civil Rights in the Department of Health and Human Services" will sich die massenweise Sammlung von persönlichen medizinischen Daten im Zuge des Google-Projekts "Nightingale" anschauen und sicherstellen, dass die Datenschutzvorgaben eingehalten werden, sagte Behördenleiter Roger Severino dem Wall Street Journal.

MERCK & CO

übernimmt Calporta Therapeutics für bis zu 576 Millionen US-Dollar. Calporta entwickelt selektive niedermolekulare Agonisten für TRPML1. Diese werden auf ihr Potenzial geprüft, zur Behandlung bestimmter neurologischer Erkrankungen eingesetzt zu werden.

NIKE

will seine Ware nicht mehr über den Online-Händler Amazon anbieten. Für Amazon bedeutet dies einen Rückschlag in dem Bestreben, namhafte Marken für seine Plattform zu gewinnen. Nike teilte mit, man werde sich auf sein eigenes Direktgeschäft konzentrieren.

PFIZER / MYLAN

haben ihren geplanten Generika-Champion Viatris getauft. Der neue Name werde nach Abschluss der Fusion des Generikaherstellers Mylan mit der Pfizer-Sparte für patentfreie Arzneien Upjohn wirksam, der für Mitte 2020 erwartet wird, teilten die beiden Konzerne mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2019 01:55 ET (06:55 GMT)