METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.579,70 1.589,60 -0,6% -9,90 +4,1%

Silber (Spot) 17,78 18,04 -1,4% -0,26 -0,4%

Platin (Spot) 959,85 961,85 -0,2% -2,00 -0,5%

Kupfer-Future 2,55 2,52 +1,2% +0,03 -8,9%

Gold blieb mit der fortgesetzten Ausbreitung des Coronavirus als "sicherer Hafen" gesucht. Der Preis für die Feinunze kletterte um 0,8 Prozent auf 1.557 Dollar und erreichte wieder ein Sechsjahreshoch. Auf Monatssicht stand ein Plus von 4 Prozent zu Buche.

CORONAVIRUS I

Die Zahl der durch das Coronavirus verursachten Todesfälle in China stieg um 57 auf 361, wie die chinesischen Behörden am Montag mitteilten. Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Virus ist nun höher als während der Sars-Epidemie der Jahre 2002 und 2003. Bis Montagmorgen wurden landesweit 2.829 weitere Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus registriert. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle nahm damit auf mehr als 17.200 zu.

CORONAVIRUS II

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die chinesische Regierung bestimmte US-Produkte, die zur Eindämmung des Virusausbruchs importiert werden, vorübergehend von Strafzöllen ausgenommen.

CORONAVIRUS III

Die thailändischen Behörden haben eine erfolgreiche Behandlung des neuartigen Coronavirus mit einem Cocktail aus Grippe- und HIV-Medikamenten gemeldet. Der Zustand einer mit dem Virus infizierten Frau aus China habe sich nach der Gabe des Medikamentencocktails dramatisch verbessert. Binnen 48 Stunden nach dem Beginn der Behandlung sei das Virus bei der Patientin nicht mehr nachweisbar gewesen.

CHINA / USA

Die Regierung in Peking hat die US-Reisewarnung für China wegen des Coronavirus-Ausbruchs kritisiert. Die "Worte und Handlungen gewisser US-Vertreter" entsprächen weder den Fakten noch seien sie "angemessen", erklärte ein Außenamtssprecher am Freitag. Zuvor hatte das US-Außenministerium seine Reisehinweise für die Volksrepublik erheblich verschärft und Einreisen von Nicht-US-Bürgern, die sich in den vergangenen zwei Wochen in China aufgehalten haben, verboten.

NAHOST

Die Arabische Liga hat dem Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump am Samstag eine klare Absage erteilt. Der Plan sei "ungerecht" den Palästinensern gegenüber, so die Organisation. Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas hat mit einem "Abbruch aller Beziehungen" zu Israel und den USA auf den umstrittenen Nahost-Plan von Trump reagiert.

AMTSENTHEBUNGSVERFAHREN USA

Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump steuert auf einen baldigen Abschluss zu: Der Senat setzte am Freitag die entscheidenden Abstimmungen zu den Anklagepunkten gegen Trump auf den kommenden Mittwoch an. Zuvor hatten die Republikaner Zeugenbefragungen im Impeachment-Prozess blockiert. Eine Amtsenthebung des Präsidenten wegen der Ukraine-Affäre gilt als ausgeschlossen.

POLITIK USA

In einer höchst umstrittenen Entscheidung hat US-Präsident Donald Trump den Landminen-Bann für die Streitkräfte seines Landes aufgehoben. Künftig soll die US-Armee moderne Anti-Personen-Minen einsetzen dürfen, die aus der Ferne deaktiviert werden können und sich nach 30 Tagen selbst zerstören.

RATING JAPAN

Fitch Ratings hat das langfristige Emittenten-Default-Rating Japans in ausländischer sowie in heimischer Währung (IDR) mit A und stabilen Aussichten bestätigt.

ROYAL DUTCH SHELL

hat seine Raffinerie im kalifornischen Martinez für 1,2 Milliarden US-Dollar an die PBF Energy Inc verkauft.

APPLE

schließt wegen des Coronavirus-Ausbruchs vorübergehend seine Filialen und Büros in Festland-China. Die Maßnahme gelte bis 9. Februar, teilte das Unternehmen am Samstag mit.

BAIDU

hat die Prognosen für das vierte Quartal erhöht. Der Umsatz dürfte um mindestens 4 Prozent gestiegen sein, teilte Baidu mit und stellte Einnahmen in der Spanne von 28,3 bis 28,9 Milliarden Yuan (3,68 bis 3,75 Milliarden Euro) in Aussicht. Bislang hatte der Konzern eine Spanne von minus 1 Prozent bis plus 6 Prozent in Aussicht gestellt. Beim Gewinn erwartet Baidu zwischen 6,2 und 6,7 Milliarden Yuan, bzw. auf bereinigter Basis 8,9 bis 9,4 Milliarden Yuan. Die Vorlage der Quartalszahlen verschob der Konzern wegen des Coronavirus auf den 27. Februar.

HYUNDAI

Wegen des Coronavirus-Ausbruchs hat der koreanische Autobauer Hyundai am Wochenende die geplante SUV-Produktion ausgesetzt. Zur Begründung nannte eine Unternehmenssprecherin die Schließung mehrerer Werke in China, die zu einer Versorgungsstörung geführt habe.

WEWORK

hat den Immobilienexperten Sandeep Mathrani zum CEO bestellt. Seine Ernennung soll dem Unternehmen helfen, nach einem geplatzten Börsengang und dem Ausscheiden des Mitgründers und ehemaligen Chefs Adam Neumann wieder Vertrauen bei Investoren aufzubauen.

February 03, 2020 02:01 ET (07:01 GMT)