Die Ölpreise, die sich in den vergangenen Tagen dank chinesischer Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft etwas erholt hatten, fielen kräftig zurück. Hier belastete die Furcht vor einer konjunkturellen Eintrübung durch das Virus, was in der Folge eine geringere Nachfrage nach sich ziehen dürfte. Außerdem erwägt die Opec laut einem Bericht des Wall Street Journal eine Förderkürzung aufgrund des Coronavirus ohne die Beteiligung von Nicht-Mitglied Russland. Zusätzlichen Druck auf die Ölpreise übten Daten des Unternehmens Baker Hughes aus, wonach in den USA in der laufenden Woche wieder aus mehr Bohrlöchern Öl gefördert wurde als in der Woche davor. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,9 Prozent auf 53,38 Dollar, für Brent ging es um 1,4 Prozent auf 58,50 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.669,16 1.643,40 +1,6% +25,76 +10,0%

Silber (Spot) 18,71 18,49 +1,2% +0,23 +4,8%

Platin (Spot) 971,10 977,20 -0,6% -6,10 +0,6%

Kupfer-Future 2,57 2,61 -1,4% -0,04 -8,0%

Der Goldpreis - wegen des Coronavirus ohnehin schon auf Höhenflug - stieg weiter und markierte bei 1.649 Dollar erneut ein Siebenjahreshoch. "Die Unsicherheit nimmt mit den steigenden Infektionen außerhalb Chinas weiter zu", so Markt-Stratege Stephen Innes von AxiCorp. Der Preis für die Feinunze kletterte um 1,6 Prozent auf 1.646 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

IWF-WACHSTUMSPROGNOSE

Die Coronavirus-Epidemie wird das Wachstum der Weltwirtschaft nach derzeitigen Basisberechnungen des IWF um 0,1 Prozentpunkte schmälern. Das chinesische Wachstum läge nach dem neuen Basisszenario bei 5,6 Prozent und damit um 0,4 Prozentpunkte niedriger als im Januar-Zwischenbericht.

G20

Die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) haben sich bei einem Treffen in Saudi-Arabien für Fortschritte für eine globale Mindeststeuer und einer Neuordnung internationaler Besteuerungsrechte bis Ende des Jahres stark gemacht.

US-INNENPOLITIK

Mit einem klaren Sieg bei der Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat Nevada hat der linksgerichtete Senator Bernie Sanders seine Favoritenrolle im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur weiter ausgebaut. Dahinter folgte Ex-Vizepräsident Joe Biden, der ehemalige Bürgermeister Pete Buttigieg landete abgeschlagen auf Platz drei.

INFLATION SINGAPUR

Verbraucherpreise Jan +0,8% gg Vj (PROG: +0,9%)

Verbraucherpreise Kernrate Jan +0,3% (Dez: +0,6%) gg Vj

INNENPOLITIK IRAN

Die konservativen Kräfte im Iran haben sich zu den Siegern der Parlamentswahl erklärt. Die "anti-amerikanischen Kandidaten" hätten die Wahl gewonnen, schrieb die ultrakonservative Zeitung "Kayhan". Offenbar trug auch die historisch niedrige Wahlbeteiligung zu dem Ergebnis bei: Wie das iranische Innenministerium itteilte, gingen bei der Abstimmung am Freitag nur 42,6 Prozent der Iraner an die Urnen - so wenige wie noch nie seit der islamischen Revolution 1979.

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus im Iran haben mehrere Staaten Schutzmaßnahmen wie Grenzschließungen und Einreiseverbote verfügt.

ERDBEBEN IRAN/TÜRKEI

Bei einem Erdbeben an der iranisch-türkischen Grenze sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. Das Beben der Stärke 5,7 erschütterte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS die iranische Provinz West-Aserbaidschan in weniger als zehn Kilometern Entfernung zur türkischen Grenze.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

Standard & Poor's hat die Bonitätsnote für AMD auf BB von BB- hochgestuft. S&P begründet die Hochstufung mit einer geringeren Verschuldung des US-Chipkonzerns.

BERCKSHIRE HATHAWAY

Die Beteiligungsgesellschaft des Investors Warren Buffett hat im vierten Quartal 2019 unter dem Strich zwar einen Gewinnsprung verzeichnet. Aber operativ berichtete Berkshire Hathaway ein deutliches niedrigeres Ergebnis als im Vorjahr, hauptsächlich wegen einer schleppenderen Entwicklung im Rückversicherungsgeschäft. Von Oktober bis Dezember berichtete Berkshire Hathaway einen Nettogewinn von 29,2 Milliarden US-Dollar oder 17.909 Dollar je Klasse-A-Aktie gegenüber einem Verlust von 25,4 Milliarden Dollar oder minus 15.467 Dollar je Anteilsschein im Jahr zuvor.

PEPSICO

Der Getränkekonzern kauft den chinesischen Snackanbieter Be & Cheery für 705 Millionen US-Dollar von Haoxiangni Health Food Co. Be & Cheery produziert unter anderem Nüsse, Trockenfrüchte, Fleischsnacks sowie Back- und Süßwaren, die hauptsächlich online über große E-Commerce-Plattformen in China verkauft werden.

