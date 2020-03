Die Ölpreise erholten sich massiv von ihrem Einbruch zuvor. Ausgelöst hatte den Preisturz Saudi-Arabien mit der Ankündigung, die Ölförderung stark zu erhöhen und die Preise zu senken, nachdem man sich mit Russland nicht auf eine Förderdrosselung hatte einigen können. Nun gebe es Spekulationen, dass der Konflikt doch noch im Rahmen von Gesprächen gelöst werden könne, hieß es. WTI stieg um 10,9 Prozent auf 34,52 Dollar je Barrel, Brentöl legte um 9,8 Prozent auf 37,72 Dollar zu. Verglichen mit dem jüngsten Tief von 31,02 Dollar war dies eine Erholung von rund 20 Prozent. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch tendieren die Preise seitwärts, obgleich Zahlen eines Branchenverbands vom späten Vorabend einen Anstieg der Rohölvorräte in den USA zeigten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.664,26 1.653,21 +0,7% +11,05 +9,7%

Silber (Spot) 17,08 16,96 +0,7% +0,12 -4,3%

Platin (Spot) 883,20 874,20 +1,0% +9,00 -8,5%

Kupfer-Future 2,54 2,53 +0,4% +0,01 -9,5%

Der Goldpreis gab nach zuletzt drei Handelstagen mit Gewinnen leicht nach. "Es ist nicht schlecht für den Goldpreis, um die Marke von 1.650 Dollar zu konsolidieren", sagte Jeff Wright, Executive Vice President von GoldMining. Die Nachfrage dürfte angesichts der Entwicklungen der Coronavirus-Epidemie weiter hoch bleiben. Die Feinunze verlor 1,5 Prozent auf 1.646 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch, wo sich die Stimmung am Aktienmarkt weiter eintrübt, zieht der Preis wieder deutlich an.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-EPIDEMIE

Im Kampf gegen das Coronavirus setzt der US-Bundesstaat New York die Nationalgarde ein. Wie Gouverneur Andrew Cuomo ankündigte, sollen die Nationalgardisten in der nördlich von New York City gelegenen Vorstadt New Rochelle mobilisiert werden. Sie sollen dort in einer neu eingerichteten Sicherheitszone mit einem Radius von 1,6 Kilometern Einwohner mit Lebensmitteln versorgen und öffentliche Einrichtungen säubern. Schulen, Gotteshäuser und weitere Versammlungsorte würden in dem Gebiet zwei Wochen lang geschlossen bleiben, sagte Cuomo.

US-INNENPOLITIK

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden ist im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten Prognosen auch bei der Vorwahl im Bundesstaat Idaho erfolgreich gewesen. Nach Auszählung von 96 Prozent der Stimmen lag der 77-jährige Mitte-Politiker sieben Prozentpunkte vor dem linksgerichteten Senator Bernie Sanders, wie der Sender CNN berichtete. Damit setzte Biden bei den Vorwahlen am Dienstag seinen Siegeszug fort und gewann in mindestens vier von sechs Bundesstaaten.

US-AUßENPOLITIK

Der UN-Sicherheitsrat hat sich geschlossen hinter das Abkommen zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban in Afghanistan gestellt. Die 15 Ratsmitglieder votierten einstimmig für eine Resolution zur Unterstützung der Ende Februar unterzeichneten Vereinbarung. Der Sicherheitsrat fordere die Regierung in Kabul auf, "den Friedensprozess voranzutreiben" und an innerafghanischen Verhandlungen teilzunehmen, hieß es in der von den USA eingebrachten Resolution.

US-FINANZMARKT

Die Arbeitsgruppe für Finanzmärkte des Weißen Hauses hat am Dienstag eine Sitzung abgehalten, um die jüngsten starken Bewegungen an den Finanzmärkten zu diskutieren. Dies teilte das US-Finanzministerium mit. Demnach habe Finanzminister Steven Mnuchin die Sitzung einberufen, "um die jüngsten Marktbedingungen und -aktivitäten zu diskutieren". Es wurde allerdings keine Einzelheiten bekannt gegeben.

US-ÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,1 Millionen Barrel nach minus 3,9 Millionen eine Woche zuvor.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2020 03:22 ET (07:22 GMT)