Nach dem Einbruch der vergangenen Tage und Wochen verzeichneten die Ölpreise eine rasante Erholung. Treiber war die Spekulation, dass sich Russland und Saudi-Arabien nun doch auf eine Kürzung der Fördermengen einigen könnten. Das jedenfalls verkündete US-Präsident Donald Trump . Er behauptete, mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gesprochen zu haben, der wiederum mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelt habe. Trump hatte zunächst von Produktionssenkungen um 10 Millionen Barrel pro Tag gesprochen hatte, dann sogar von 15 Millionen Medienberichte zitierten zwar einen Sprecher Russlands, der dementierte, dass Putin mit dem saudi-arabischen Kronprinzen gesprochen habe, die Erholung der Preise bremste das aber nicht. Ein weiterer positiver Impuls kam aus, das ankündigte, auf dem derzeit gedrückten Preisniveau seine Ölvorräte aufstocken zu wollen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent schoss in der Spitze um 47 Prozent nach oben.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Freitag kommen die Preise deutlich zurück. Händler sprechen von Zweifeln über den Erfolg von Trumps Vorstoß.

Mit den extrem schwachen Arbeitsmarktdaten war Gold als sicherer Hafen gesucht, der Preis der Feinunze schaffte den Sprung über die Marke von 1.600 Dollar. Die Daten verstärkten die Befürchtungen massiver negativer Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die US-Wirtschaft, so ein Beobachter. Der Goldpreis stieg um 1,5 Prozent auf 1.615 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

In den USA ist die bislang weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das neuartige Coronavirus binnen 24 Stunden innerhalb eines Landes verzeichnet worden. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden zwischen Mittwoch 20.30 Uhr US-Ostküstenzeit und der gleichen Uhrzeit am Donnerstagabend 1.169 weitere Todesfälle registriert. Der traurige Rekord war bislang von Italien mit 969 verzeichneten Corona-Toten am 27. März gehalten worden. Insgesamt zählte die Johns-Hopkins-Universität bis Donnerstagabend 5.926 Todesopfer in den USA. Laut den Prognosen der US-Regierung könnten in den USA zwischen 100.000 und 240.000 Menschen an der von dem Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 sterben.

BONITÄT USA

S&P Global hat die Bonität der USA mit AA+ bestätigt. Der Ausblick für das Rating sei stabil.

US- GELDPOLITIK

Die Anleihekäufe zur Stützung der Wirtschaft in der Corona-Krise haben die Bilanz der US-Notenbank Fed auf ein Rekordniveau wachsen lassen. Die Bilanz legte mit Stichtag Mittwoch auf 5,811 Billionen US-Dollar zu, das waren 557 Milliarden mehr als am 25. März.

BOEING

Der US-Flugzeugbauer bietet seinen Mitarbeitern Abfindungspakete, damit diese sich zu einem freiwilligen Ausscheiden aus dem Unternehmen entscheiden. Es ist seit Ausbruch der Corona-Krise mit dem wegfallenden Bedarf an Flugzeugen der erste große Schritt des Konzerns, seine Kosten zu verringern.

TESLA

Der Elektroautobauer hat mit den stark gewachsenen Auslieferungszahlen zum ersten Quartal trotz Corona-Krise keinen aktualisierten Wachstumsausblick mitgeliefert. Es bleibt somit unklar, wie stark die temporäre Schließung der Produktionsstätte in Fremont die Wachstumsambitionen von CEO Elon Musk dämpft.

