Uneinheitlich - Zunächst standen die Ölpreise nach der Monatsprognose der Internationalen Energie-Agentur (IEA) unter Druck. Die IEA sieht einen Rekordeinbruch der Ölnachfrage durch den Corona-Schock. Die Nachfrage dürfte auf Niveaus von 1995 sinken. Zudem zeigten die Öllagerbestände in den USA den höchsten wöchentlichen Zuwachs überhaupt. Doch nachdem der Preis für US-Öl der Sorte WTI auf den tiefsten Stand seit 2002 gefallen war, erholte er sich im späteren Verlauf. Der Preis lag zum Ende sogar 0,4 Prozent höher bei 20,19 Dollar. Brentöl verbilligte sich dagegen um 5,2 Prozent auf 28,07 Dollar.

Gold (Spot) 1.715,97 1.716,60 -0,0% -0,63 +13,1%

Silber (Spot) 15,36 15,50 -0,9% -0,14 -13,9%

Platin (Spot) 785,20 781,65 +0,5% +3,55 -18,6%

Kupfer-Future 2,30 2,30 +0,1% +0,00 -18,1%

Beim Gold kam es nach dem jüngsten Anstieg zu Gewinnmitnahmen. Der Preis für die Feinunze sank um 0,4 Prozent auf 1.721 Dollar. Hier belastete auch der wieder etwas festere Dollar.

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, hält es für möglich, dass die Wirtschaft im dritten Quartal wieder Tritt fassen kann. Allerdings herrsche große Unsicherheit über die weiteren Aussichten. Zur Frage, wie kräftig die Erholung ausfallen werde und ob sie Veränderungen in der Struktur der Wirtschaft mit sich bringe, sagte der Zentralbanker: "Die wahre Antwort lautet: Ich habe keine Ahnung." Die Interventionen der US-Notenbank zur Stützung der Märkte seien wirksam gewesen. "Wir fangen an, sehr positive Dinge zu sehen", auch wenn die Märkte noch nicht zu ihrem Vorkrisenniveau und ihrer Funktionalität zurückgekehrt seien, sagte er weiter. Bostic sieht nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit eines Inflationsanstiegs.

Die US-Wirtschaftsaktivität ist der Erhebung "Beige Book" der US-Notenbank zufolge in allen Regionen scharf und abrupt geschrumpft. Die meisten Vertreter aus der Wirtschaft rechneten damit, dass sich die Lage noch weiter verschlimmern werde. Besonders unter der Corona-Pandemie und den Maßnahmen dagegen litten die Sektoren Freizeit, Gastgewerbe und Einzelhandel mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte. Die Tendenz bei den Preisen zeige nach unten, doch gebe es signifikante Preissteigerungen für einzelne Dienstleistungen wie Fracht und einige Produkte wie landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Konsumwaren.

Die linksgerichtete Regierungspartei von Präsident Moon Jae In hat bei der Parlamentswahl einen haushohen Sieg eingefahren und die absolute Mehrheit erobert. Noch vor wenigen Monaten stand Staatschef Moon massiv in der Kritik, wegen geringen Wirtschaftswachstums, Skandalen um Machtmissbrauch sowie seiner gemäßigten Haltung im Konflikt mit dem Nachbarn Nordkorea. Doch die erfolgreiche Eindämmung der Corona-Krise in Südkorea verschaffte Moon erheblichen Aufwind.

In China sind die Immobilienpreise angesichts der Lockerungen in der Wirtschaft infolge der Viruseindämmung im März leicht gestiegen - in 70 Städten stiegen die neubaupreise um 0,12 Prozent gegenüber Februar. Im Februar waren die Preise unverändert geblieben.

Sony kooperiert mit der japanischen M3 Inc bei der Entwicklung einen Services zur Diagnose des Coronavirus. Mit dem auf künstlicher Intelligenz basierten Dienst soll vor allem das medizinische Personal besser geschützt werden.

